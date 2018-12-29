Azmi Ekinci kimdir nerelidir?

Azmi Ekinci AK Parti Esenyurt Belediye başkan adayı olduğu söylenmesinden sonra Azmi Ekinci'nin kim olduğu araştırılıyor. Azmi Ekinci, 2015 Genel Seçimleri, Ak Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı oldu. AK Parti Ümraniye Meclis Üyesi adayı olan ve AK Parti Sancaktepe kurucu ilçe başkanı olan Aziz Ekinci mi olacak? Peki Aziz Ekinci kimdir? Azmi Ekinci kaç yaşında? AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Aziz Ekinci daha önce hangi görevlerde bulundu?

Aziz Ekinci kimdir?

1 Eylül 1968'de Malatya'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü bitirdi.Siyasi hayatına Ümraniye'de AK PARTİ Meclis Üyesi Adayı olarak başladı. Ümraniye'de AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. 2008 yılında AK Parti Sancaktepe Kurucu İlçe Başkanı olarak atandı. Malatyalı İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Malatya İmam Hatip Mezunları İstanbul Derneğinde Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Üyesidir. Türkiye - Malta Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanıdır.15 Kasım 2014 kongresinde kendi isteğiyle ilçe başkanlığını bıraktı.Kendine ait şirketinde ticari faaliyetine devam etmektedir.MİAD Malatyalı İş Adamları Derneği yönetim kurulu üyeliği yaptı. Malatya İmam Hatip Mezunları İstanbul Derneğinde yönetim kurulu üyeliği devam etmektedir.Kürtçe, Arapça ve İngilizce bilen Ekinci, evli ve 4 çocuk babasıdır. 2015 Genel Seçimleri, Ak Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı oldu.

Esenyurt 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 47

CHP % 34

HDP % 9

MHP % 5