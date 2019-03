Aziziye’nin gençleri Avrupa’da

Aziziye Belediyesi akredite kurumu olduğu Erasmus+ Programı kapsamında gençleri Avrupa ile buluşturdu.

Erzurum’dan hareket eden gençler, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları merkezi tarafından finanse edilen ‘Hayırlı Uğurlu Olsun’ isimli Erasmus+ gönüllülük faaliyeti projesi kapsamında Portekiz’in Barcelos şehrindeki Mobility Friends Gençlik Merkezi’ne vardılar.

Gençlik merkezinde çeşitli faaliyetlerde görev alan gönüllü gençler; proje çalışmalarının yanı sıra Barcelos, Braga ve Porto’da tarihi bölgeleri ziyaret ederek, farklı kültürlerle hakkında bilgi ediniyorlar.

40 gün sürecek faaliyetler süresince yerel bir kuruluş olan Mobility Friends tarafından misafir edilecek gönüllü gençler, Portekizli gençlerle birlikte sosyal ve kültürel çalışmalarda yer alacaklar.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, amaçlarının sosyal belediyecilik kapsamında içerikler üreterek, bölgede yaşayan gençlere eğitim anlamında katkılar sunmak olduğun söyledi.

Başkan Orhan,” Gönüllülük programı ile Erzurum’dan Avrupa’ya hareket eden gençlerimizin ülkemizi gittikleri her yede gururla temsil ediyorlar. Bu tip programlara paydaş olmaktaki en büyük hedefimiz gençlerimize yeni bakış açıları kazandırmak ve her anlamda kendi kedine yetebilen ve çevresine de faydalı olabilecek donanımlı gençler yetiştirmektir. İlçemize, şehrimize ve hatta ülkemize katkı sağlayacak her türlü projenin destekçisiyiz. Bu proje de uluslararası alanda saygınlık kazanmış bir çalışma. Bundan sonraki dönemlerde de Avrupa’ya göndereceğimiz gençlerimizin sayısı giderek artacaktır.” diye konuştu.

Gönüllü gençler, Erasmus+ programı ile yılın her dönemi Aziziye Belediyesi’ne başvurabilecekler ve dönemsel olarak Avrupa’ya gidebilecekler.