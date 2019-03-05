0553 313 94 23

Aziziye’nin gençleri Avrupa’da

Aziziye Belediyesi akredite kurumu olduğu Erasmus+ Programı kapsamında gençleri Avrupa ile buluşturdu.

05 Mart 2019 Salı 13:11
Aziziye’nin gençleri Avrupa’da

Aziziye Belediyesi akredite kurumu olduğu Erasmus+ Programı kapsamında gençleri Avrupa ile buluşturdu.


Erzurum’dan hareket eden gençler, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları merkezi tarafından finanse edilen ‘Hayırlı Uğurlu Olsun’ isimli Erasmus+ gönüllülük faaliyeti projesi kapsamında Portekiz’in Barcelos şehrindeki Mobility Friends Gençlik Merkezi’ne vardılar.


Gençlik merkezinde çeşitli faaliyetlerde görev alan gönüllü gençler; proje çalışmalarının yanı sıra Barcelos, Braga ve Porto’da tarihi bölgeleri ziyaret ederek, farklı kültürlerle hakkında bilgi ediniyorlar.


40 gün sürecek faaliyetler süresince yerel bir kuruluş olan Mobility Friends tarafından misafir edilecek gönüllü gençler, Portekizli gençlerle birlikte sosyal ve kültürel çalışmalarda yer alacaklar.


Konuya ilişkin bir açıklama yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, amaçlarının sosyal belediyecilik kapsamında içerikler üreterek, bölgede yaşayan gençlere eğitim anlamında katkılar sunmak olduğun söyledi.


Başkan Orhan,” Gönüllülük programı ile Erzurum’dan Avrupa’ya hareket eden gençlerimizin ülkemizi gittikleri her yede gururla temsil ediyorlar. Bu tip programlara paydaş olmaktaki en büyük hedefimiz gençlerimize yeni bakış açıları kazandırmak ve her anlamda kendi kedine yetebilen ve çevresine de faydalı olabilecek donanımlı gençler yetiştirmektir. İlçemize, şehrimize ve hatta ülkemize katkı sağlayacak her türlü projenin destekçisiyiz. Bu proje de uluslararası alanda saygınlık kazanmış bir çalışma. Bundan sonraki dönemlerde de Avrupa’ya göndereceğimiz gençlerimizin sayısı giderek artacaktır.” diye konuştu.


Gönüllü gençler, Erasmus+ programı ile yılın her dönemi Aziziye Belediyesi’ne başvurabilecekler ve dönemsel olarak Avrupa’ya gidebilecekler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:11
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kredi çekmek için bankaya giden adama büyük şok
    1. Kredi çekmek için bankaya giden adama..
    2. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
    3. Trafik kazasında hayatını kaybeden..
    4. "Bugün milletimiz hem iktidar, hem..
    5. FETÖ'nün "mahrem imamları" davası
    6. ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri, Dünya..
    7. Serge Gnabry 4 yıl daha Bayern Münih’te
    8. İngiltere’de bir kişinin AIDS’ten..
    9. Bahçeli: Sayın Kılıçdaroğlu’nun..
    10. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet..
    11. Bahçeli'den çok sert açıklama!
    12. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel..
    13. FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7..
    14. Başkan Şahin: “Atakum’a hizmet için..
    15. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet..
    16. Dilipak, vesayetin derin gerçeklerini..
    17. Bakan Pekcan; Zeytin Dalı Sınır Kapısı..
    18. Önce birlikte yaşadığı kadını sonra..
    19. Gençlerin bağımlılıkla mücadele için..
    20. Sattıklarının parasını alamayınca..
    21. Chia tohumu nedir, nasıl kullanılır?
    22. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi
    23. Başkan Erdoğan: Bay Kemal İstanbul'u..
    24. Tok’tan iddialı projeler
    25. Kuşadası Belediye Meclisi mart ayı..
    26. İZODER, 2019’un ilk ‘Yalıtım..
    27. Yol kenarında bulunan cesedin sırrı..
    28. "Taraftarımızdan destek değil, sağduyu..
    29. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Zeytin..
    30. Başkan Altay: Türkiye’de ilklerden..
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar