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Aziziye’de kilit taşı mesaisi

Aziziye Belediyesi ilçeye bağlı mahallelerin tamamında kilit taşı yol yapımı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:44
Aziziye’de kilit taşı mesaisi

Aziziye Belediyesi ilçeye bağlı mahallelerin tamamında kilit taşı yol yapımı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Aziziye Belediyesi, ilçeye bağlı 3 merkez mahallenin yanı sıra 69 mahalle statüsünde bulunan köylerde kilit taşı yol yapımı çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz yıl birçok mahallenin yol yapım çalışmasını tamamlayan belediye, yeni yol çalışmalarıyla birlikte mevcut yollarda da bakım ve onarım çalışmaları yapıyor.


Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin hassasiyetle yürüttüğü çalışmalarda, vatandaşlarla yapılan hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getiriyorlar.


Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçeye bağlı mahallelerin tamamında istişareler neticesinde hizmetler ürettiklerini ve yapılan her hizmetin temelinde vatandaşların memnuniyetinin gözetildiğini söyledi.


YOL MEDENİYETTİR


Hedeflerinin sorumluluklarında bulunan her mahalleye eşit hizmet götürmek ve merkez ile kırsal ayrımını ortadan kaldırmak olduğuna değinen Başkan Orhan,” Mahallelerimizin tamamıyla ilgili bir program oluşturduk. Bu programın oluşması ilgili ekiplerimizle bir araya gelerek gerçekleşti. Bu program dahilinde ve istikrarlı bir şeklide hizmetlerimizi mahallerimizde nakış nakış işliyoruz. Geçtiğimiz dönemde yaptığımız hizmetler, temel oluşturma niteliğindeydi, şimdi ise kurduğumuz o temellerin üzerine artık binaları inşa ediyoruz. Yol medeniyettir düsturu her zaman hizmet anlayışımızın içerisinde hâkim olacaktır.” diye konuştu.


Aralıksız devam eden kilit taşı yol yapım çalışmaları mahallelerin tamamında kilit taşsız yol kalmayana dek yürütülecek.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:44
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