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Aziziye’de durmak yok

Aziziye Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Aziziye Belediye Başkan Adayı Muhammed Cevdet Orhan, seçim gezilerine devam ediyor.

03 Mart 2019 Pazar 15:35
Aziziye’de durmak yok

Aziziye Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Aziziye Belediye Başkan Adayı Muhammed Cevdet Orhan, seçim gezilerine devam ediyor.


AK Parti’de yaklaşan yerel seçimler öncesi çalışmalar sürerken, Aziziye’de Cumhur İttifakı AK Parti Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’da ev ev gezerek destek istiyor.


AK Parti Aziziye Seçim Koordinasyon Merkezi’nin hazırladığı programa göre hareket eden Orhan, ilçedeki esnafları ziyaret ediyor ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinliyor.


Gündüzleri, vatandaşların yoğunlukla bulundukları bölgelerde bulunan seçim irtibat bürolarında halkla görüşen Orhan, gün içerisinde bir dizi ziyaretlerde bulunuyor ve akşam saatlerinde ise ev toplantılarıyla çalışma programına devam ediyor.


Yaşlılara, engellilere ve çocuklara özel ilgi göstererek zaman ayıran Orhan, toplumun her kesimiyle yakından ilgileniyor.


Ziyaretler sırasında, gönüllerde taht kurmanın yolunun ancak vatandaşların hayır dualarını almakla mümkün olabileceğini söyleyen Orhan, günün her saatinde vatandaşlara ulaşma gayretinde oluyor.


Başkan Orhan,” AK belediyecilik, hamurunda insan olan ve gönüllere hitap eden gayretlerle dolu nadide bir hizmet yoludur. Geçtiğimiz dönemde ilçemizin ihtiyaçlarına yönelik hizmetler üreterek AK belediyeciliğin en iyi örneklerinden birini sergiledik. Hedefimiz hep insan oldu. İnsanımız da bu sayede bize inandı ve güvendi. Onlarla el ele vererek Aziziye’de farkı ortaya koyduk. İnşallah ürettiğimiz hizmetler artarak devam edecek.” şeklinde konuştu.


Bizim tahtımız gönüllerde


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarıyla vatandaşların kapılarının zilini çaldıklarını belirten Orhan,” Liderimize layık olmak, vatandaşlarımızın hayır dualarını kazanmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Her gönle dokunmak, her yürekte iz bırakmak hizmet anlayışımızın mayasında var. Biz tahtımızı vatandaşlarımızın gönlünde kurduk.” diye konuştu.


Dünya mazlumları için cumhur ittifakı


Başkan Orhan, ziyaretlerinin tamamında 31 Mart Yerel Seçimlerinin beka için çok büyük bir öneme sahip olduğu anlatıyor.


Başkan Orhan,” Cumhur ittifakı ülkemizin geleceği ve medeniyetimizin bekası açısından hayati öneme sahiptir. Önümüzdeki seçimlere yalnızca yerel açıdan bakamayız. Ülkemizin dünyaya karşı dik duruşunun devam edebilmesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin Cumhur İttifakı ile istikrarı devam ettirebilmeleri açısından çok önemlidir. Zira bu seçimler yalnıza ülkemizi değil dünya mazlumlarını da yakından ilgilendiriyor. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi mazlumun burnu kanasa biz bu acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Kullanacağımız oylar ülkemizin istikrar ve güven ile kalkınmasına, mazlumların umutlarının yeşermesine ve hakkın güçlenmesine kullanılacak. Biz inanıyoruz ki; halkımız, kendi içinden çıkan ve onların destekleriyle bugünkü dik duruşu sergileyen liderimize ve Cumhur İttifakı’na yine gereken desteği verecektir.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 15:35
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