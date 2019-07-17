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Aziziye’de denetimler sıklaştı

Aziziye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçedeki fırınları denetledi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:59
Aziziye’de denetimler sıklaştı

Aziziye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçedeki fırınları denetledi.


Yapılan denetimlerde ekmeklerin gramajları kontrol edildi, işçilerin sigorta evraklarına bakıldı. Denetimler sırasında kurallara uymayan fırınlara uyarı verildi ve en kısa zamanda eksiklerin giderilmesi için gerekli evraklar düzenlendi.


Vatandaşların hijyenik koşullarda üretilen ekmekleri tüketmeleri için yapılan denetimler, periyodik olarak devam edecek.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediye faaliyet alanı içerisinde bulunan her alanda gerekli denetim ve kontrolleri yaptıklarını ve halkın sağlığı için bu çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.


Başkan Orhan şunları kaydetti:” Denetimler esnasında ilçe esnafımızda bizlere azami surette yardımcı oluyorlar. Personellerimiz ilgili kanun ve yönetmeliklere göre denetimlerini yapıyorlar. Eğer eksikler varsa bunu esnafımızla görüşüyorlar ve karşılıklı anlayış içeresinde gideriyorlar. Yine kaçak çalışan işletmelere ve esnafımızı rahatsız edecek görüntülere de müsaade etmiyoruz. Bu denetimlerden hem esnafımız hem de halkımız oldukça memnun. Rutin denetimlerin yanı sıra belediyemiz iletişim kanallarından gelen her türlü talep ve şikayetleri değerlendirerek yine bu alanda da oldukça hassas çalışmalar yürütüyoruz.”


Mili Egemenlik ve Aziziye Caddelerinde başlayan denetimler ilçenin tamamında bir program halinde yürütülecek.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:59
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