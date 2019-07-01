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Aziziye’de çocukların yeni gözdesi oyun havuzlu park

Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Mutlu Parkı, çocuklarla doldu taştı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:20
Aziziye’de çocukların yeni gözdesi oyun havuzlu park

Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Mutlu Parkı, çocuklarla doldu taştı.


Geçtiğimiz yıl yapımı Aziziye Belediyesi tarafından tamamlanarak hizmete açılan ve içerisinde bölge için bir ilki de barındıran Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Mutlu Parkı çocukların akınına uğruyor.


Okulların tatil olmasını fırsat bilen Aziziyeli çocuklar, oyun havuzlu parkta gönüllerince eğleniyor, saatlerce vakit geçiriyorlar. Ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla getirebildikleri park, 7-24 kapalı devre kamera sistemiyle takip ediliyor. Bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu park haftanın her günü ücretsiz olarak hizmet veriyor. Sıra dışı özelliklere sahip parkın yaşam bölgelerinde olmasından vatandaşlar da oldukça memnun.


Konuya ilişkin bir açıklama yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye’de birbirinden değerli parklar yaptıklarını, bunlardan birinin de çocuk oyun havuzu olmasın nedeniyle Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Mutlu Parkı olduğunu kaydetti.


Başkan Orhan,”Geride bıraktığımız hizmet dönemimiz içeresinde ilçemizin çehresini değiştirmeye ve güzelleştirmeye gayret ettik. Bunun sonucunda bugün ilçemiz yaşanabilir kentler arasında yerini almış durumda. Bu seviyeye çevreye önem vererek ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreterek geldik. Çocuk oyun havuzlu park bizim ilçemize kazandırmak istediğimiz örnek projelerden biriydi. Hamdolsun geçtiğimiz yıl yapımını tamamladık ve özellikle çocuklarımızın hizmetine sunduk. Bu parkı yaparken bir önemli amacımız daha vardı. Vatan evlatlarının kanıyla sulanmış bu mukaddes topraklar uğruna can veren şehitlerimizin ismini yaşatmaktı. Parkımıza bölgemizin yetiştirdiği ve vatan uğruna can veren Şehidimiz Piyade Onbaşı Mustafa Mutlu’nun ismini verdik. Bu sayede çocuklarımız aziz kahramanlarımızı da unutmamış olacaklar.” diye konuştu.


Park, Aziziye Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından periyodik olarak temizleniyor ve özellikle oyun havuzu hijyenik açıdan takip ediliyor.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:20
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