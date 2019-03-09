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Aziziye mücadelesi sahneye taşındı

Erzurum Oltu ilçesinin Çengelli Köyünden olan bir kaç inanmış sanatkar, 93 harbinin doğu cephesinde Erzurum halkının Aziziye de verdiği mücadeleyi sahneye taşıdı.

09 Mart 2019 Cumartesi 11:01
Aziziye mücadelesi sahneye taşındı

Erzurum Oltu ilçesinin Çengelli Köyünden olan bir kaç inanmış sanatkar, 93 harbinin doğu cephesinde Erzurum halkının Aziziye de verdiği mücadeleyi sahneye taşıdı.


İstanbul Pendik de olan Çengelli Köyü derneği, geçtiğimiz yıl "Oltu Şura Devleti" adlı tiyatro oyununu sahneleyerek bir ilki başarmıştı. Oyun izleyiciler tarafından büyük ilgi görmüş ve yeniden sahnelenmesi talep edilmişti. Çengelli Köyü Dernek Başkanı İlhami Yeşilyurt, 2019 sezonu için Aziziye Müdafaasına karar verdi. Genel Koordinatörlüğünü Yusuf Aydoğdu’nun üstlendiği ve yine Çengelli köyü derneği yapımı olan Aziziye Müdafaası izleyicilere duygulu anlar yaşattı.


Oyundaki yöresel terimler izleyenleri güldürürken, en can alıcı kısmı olan şehit sahnesi ise, bütün salonu ağlattı. Ve finalde seyircilerin arasından Aziziye ye koşan Erzurumlular salonu coşturdu.


Oyunu yazan ve yöneten Barış Tanrıver; “Bu eseri Rusların 24 Nisan 1877 günü Osmanlı Devletine karşı savaş ilan ettiği günden başlatıp, Halyaz, Zivin, Yahniler ve Gedikler de yapılan savaşları da işleyerek finali Aziziye ye bağladı, ve yazdığı bu eser için, "Aziz şehitlerimizi anmak için kaleme aldığımız bu eser, o yılların özetinin özeti dahi değildir. Çünkü tarihin kaydedemediği nice hüzünlü hayatlar vardır. Ne kadar şehit ve gazimiz varsa onların sayısı kadar bilinmeyen hikaye vardır. Bazı olayları o yıllarda hatırat yazan subayların günlüklerini okuyarak ve sonra devrin şartlarını da düşünerek hissiyatımızla harmanladık. Umuyorum ki tüm izleyenlere faydalı olmuştur" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:01
  1. sanat

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