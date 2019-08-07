0553 313 94 23

Aziziye Gençlik Merkezi gençlerle dolup taşıyor

Aziziye Gençlik Merkezi sanatta, kültürde, değerler eğitiminde ve sporda gençlerin merkezi oldu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:47
Aziziye Gençlik Merkezi gençlerle dolup taşıyor

Aziziye Gençlik Merkezi sanatta, kültürde, değerler eğitiminde ve sporda gençlerin merkezi oldu. Dadaşkentte hizmet veren gençlik merkezi, gençlerle dolup taşıyor.


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi yaz aylarında gençlerle dolup taşıyor. Dadaşkentte geçen yıl yapımı tamamlanarak faaliyete geçen Aziziye Gençlik Merkezi adeta gençlerin merkezi oldu. Bünyesinde spor salonu bulunan merkez çocuklarınve gençlerin sporda uğrak yeri haline geldi.


GSİM’nin sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra değerler eğitimi ve spor faaliyetlerinde gençlerin yoğun ilgisig ile karşılaşıyor.


SPOR SALONU GENÇLERLE CIVIL CIVIL


Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan etkinlik spor salonu Masa Tenisi, Basketbol, Voleybol, Taekwondo branşlarında gençlere hizmet ederken ayrıca özel grupların yoğun talebiyle akşam 22:00’a kadar hizmet veriyor. Bir taraftan spor atölye çalışmaları ile başarılı sporcu hedeflerken diğer yandan etkinliklerle gençlerin enerjilerini atması için büyük bir imkan oluşturan Gençlik Merkezi çocukların müsabakalara hazırlamaktan geri kalmıyor.


TÜRKİYE’DE ÖNCÜ OLACAĞIZ


İlçe halkının sporsal alanda ihtiyacının gençlik merkezi tarafından karşılandığını belirten Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü Murteza Cengiz, bireysel yetenekleri çok fazla olan çocuklarımızdan geleceğin şampiyonlarının çıkacağına inandıklarını belirterek,Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyeleri kapsamında Basketbol, Masa Tenisi, Futbol,Taekwondo ‘ya katılan çocuklara takım bünyesinde veya bireysel olarak il müsabakalarında kendilerini deneme fırsatı vererek Türkiye’de öncü olacaklarını söyledi.


GÜZEL SANATLAR ATÖLYESİ DOLU DİZGİN


Bağlama , Gitar , Ney , Yöresel Halk Oyunları erkek ve kız guruplarıyla gençlerin kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik gerçekleştirilen güzel sanatlar atölyesi büyük ilgi görüyor. Atölye çalışmalarının sonucunda yine kulüp çalışmalarıyla özel gün ve gecelerde gençlerin kendilerini deneme fırsatı verilerek motivasyonları artırılmaya çalışılıyor.


KUDÜS VE MESCİDİ AKSA ANLATIMLARI


Gençlik ve Spor Bakanlığınca geçen yıl yapılan Medeniyetimizin Keşfi Kudüs programına katılıp Kudüs ve Mescidi Aksa’yıgörme fırsatı bulup okullarda gençlere anlatan Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu tatil sezonunda Camilerde başlatılan kuran kurslarında anlatımlarına devam ediyor. Mescidi Aksa’nın Müslümanlar için önemini görsellerle anlatan Taşkesenlioğlu ; gençlere kutsallarımızdan birisi olan Mescidi Aksa ruhunu ve Filistin davasını aşılamaya çalıştıklarını belirtti.


SEVGİ EVLERİ VE AFGAN KARDEŞLER


Dezavantajlı çalışmalarıyla da göz dolduran Aziziye Gençlik Merkezi Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinden ve ilimizde yaşayan Afgan kardeşlerden oluşturduğu gurupla Futbol, Basketbol , yarışma parkuru ile çocukların enerjilerini atmalarının yanında her hafta yapılan değerler eğitimi ile gençlerin iyi birey olmaları yönünde çaba sarfediliyor.


Gençlik liderleri Yaser Taşkesenlioğlu, Yavuz Selim Turgut , İslam Cengiz gençlik çalışanı İrfan Akkuş nezaretindeyürütülen çalışmalar okul sezonu için yeni atölye çalışmaları ve insan odaklıfaaliyetlerle devam ettirilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:47
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yedi ayda bir milyonu aşkın araç denetlendi
    1. Yedi ayda bir milyonu aşkın araç..
    2. Zonguldak’ta trafik kazası: 1 yaralı
    3. Başkan Gürkan, Akçadağ İlçesini..
    4. İşe alınan 114 kişi çifte bayram yaşadı
    5. Tayland'ın başkentinde patlamamış..
    6. Başkan Bulut’un Kurban Bayramı mesajı
    7. Kars'ta PKK'ya ait barınaklar imha..
    8. Otobüs yangınlarına ilişkin önemli..
    9. Küçükçekmece’de kurban bayramı için..
    10. Sinop’ta korkutan ev ve samanlık yangını
    11. Kütahya’da e-imar uygulaması başladı
    12. Kocasinanlı çocuklar yaz kurslarıyla..
    13. Novovoronej 2 NGS’nin 2. ünitesi tam..
    14. TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye kuraları..
    15. Keles’te Yakup Çelebi Camii ile ecdada..
    16. Gram altın 262,9 lira seviyelerinde
    17. Hazine ve Maliye Bakanlığına yeni..
    18. Elazığ’da, toplu taşıma araçları..
    19. Gebeler için doğuma hazırlık okulu
    20. İsrail güçleri Batı Şeria'da 8..
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”