Aziziye Gençlik Merkezi gençlerle dolup taşıyor

Aziziye Gençlik Merkezi sanatta, kültürde, değerler eğitiminde ve sporda gençlerin merkezi oldu. Dadaşkentte hizmet veren gençlik merkezi, gençlerle dolup taşıyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi yaz aylarında gençlerle dolup taşıyor. Dadaşkentte geçen yıl yapımı tamamlanarak faaliyete geçen Aziziye Gençlik Merkezi adeta gençlerin merkezi oldu. Bünyesinde spor salonu bulunan merkez çocuklarınve gençlerin sporda uğrak yeri haline geldi.

GSİM’nin sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra değerler eğitimi ve spor faaliyetlerinde gençlerin yoğun ilgisig ile karşılaşıyor.

SPOR SALONU GENÇLERLE CIVIL CIVIL

Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan etkinlik spor salonu Masa Tenisi, Basketbol, Voleybol, Taekwondo branşlarında gençlere hizmet ederken ayrıca özel grupların yoğun talebiyle akşam 22:00’a kadar hizmet veriyor. Bir taraftan spor atölye çalışmaları ile başarılı sporcu hedeflerken diğer yandan etkinliklerle gençlerin enerjilerini atması için büyük bir imkan oluşturan Gençlik Merkezi çocukların müsabakalara hazırlamaktan geri kalmıyor.

TÜRKİYE’DE ÖNCÜ OLACAĞIZ

İlçe halkının sporsal alanda ihtiyacının gençlik merkezi tarafından karşılandığını belirten Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü Murteza Cengiz, bireysel yetenekleri çok fazla olan çocuklarımızdan geleceğin şampiyonlarının çıkacağına inandıklarını belirterek,Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyeleri kapsamında Basketbol, Masa Tenisi, Futbol,Taekwondo ‘ya katılan çocuklara takım bünyesinde veya bireysel olarak il müsabakalarında kendilerini deneme fırsatı vererek Türkiye’de öncü olacaklarını söyledi.

GÜZEL SANATLAR ATÖLYESİ DOLU DİZGİN

Bağlama , Gitar , Ney , Yöresel Halk Oyunları erkek ve kız guruplarıyla gençlerin kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik gerçekleştirilen güzel sanatlar atölyesi büyük ilgi görüyor. Atölye çalışmalarının sonucunda yine kulüp çalışmalarıyla özel gün ve gecelerde gençlerin kendilerini deneme fırsatı verilerek motivasyonları artırılmaya çalışılıyor.

KUDÜS VE MESCİDİ AKSA ANLATIMLARI

Gençlik ve Spor Bakanlığınca geçen yıl yapılan Medeniyetimizin Keşfi Kudüs programına katılıp Kudüs ve Mescidi Aksa’yıgörme fırsatı bulup okullarda gençlere anlatan Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu tatil sezonunda Camilerde başlatılan kuran kurslarında anlatımlarına devam ediyor. Mescidi Aksa’nın Müslümanlar için önemini görsellerle anlatan Taşkesenlioğlu ; gençlere kutsallarımızdan birisi olan Mescidi Aksa ruhunu ve Filistin davasını aşılamaya çalıştıklarını belirtti.

SEVGİ EVLERİ VE AFGAN KARDEŞLER

Dezavantajlı çalışmalarıyla da göz dolduran Aziziye Gençlik Merkezi Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinden ve ilimizde yaşayan Afgan kardeşlerden oluşturduğu gurupla Futbol, Basketbol , yarışma parkuru ile çocukların enerjilerini atmalarının yanında her hafta yapılan değerler eğitimi ile gençlerin iyi birey olmaları yönünde çaba sarfediliyor.

Gençlik liderleri Yaser Taşkesenlioğlu, Yavuz Selim Turgut , İslam Cengiz gençlik çalışanı İrfan Akkuş nezaretindeyürütülen çalışmalar okul sezonu için yeni atölye çalışmaları ve insan odaklıfaaliyetlerle devam ettirilecek.