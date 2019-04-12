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Seçim 2019 Sayfası

Aziziye Belediyesi’ne Genç Başkan Yardımcısı

AK Parti Aziziye Belediye Meclis Üyesi Ömer Faruk Töremen, Aziziye Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

12 Nisan 2019 Cuma 16:12
Aziziye Belediyesi’ne Genç Başkan Yardımcısı

AK Parti Aziziye Belediye Meclis Üyesi Ömer Faruk Töremen, Aziziye Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.


31 Mart Yerel Seçimlerinde meclis üyesi seçilen Ömer Faruk Töremen, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi gereği yapılan görevlendirme ile birlikte başkan yardımcılığı görevine başladı.


Töremen, 2014-2019 dönemlerinde Aziziye Belediye Meclis Üyeliği görevini yürüttü ve AK Parti teşkilatlarında çeşitli kademelerde görev yaptı.


Hedeflerinin AK Belediyeciliğini daima ileri taşımak olduğunu dile getiren Başkan Yardımcısı Töremen, parti politikası olarak hep insanı merkeze koyan bir anlayışı benimsediklerini ifade etti.


Töremen, Aziziye ilçesinin Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile altın çağını yaşadığını ve bölgenin en önemli yaşam merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. Töremen, ayrıca Aziziye Belediyesi’nin genç bir ekibe sahip olduğunu ve bu ekipte kendilerine yer verildiği için Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’a teşekkür etti.


Ömer Faruk Töremen kimdir?


Evli ve 1 çocuk babası olan Ömer Faruk Töremen Erzurum’da dünyaya geldi. Kimya Yüksek Mühendisi olan Töremen, 2009 yılında Palandöken Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 2010 yılında Genç MÜSİAD Eğitim ve Projeler Birimi, 2019 TÜGVA Erzurum Temsilciği Kurucu Üyesi, 2014 TÜGVA Erzurum Temsilciği Eğitim Koordinatörlüğü, 2014-2019 Aziziye Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. 2016 yılından bu yana Belediye Meclis Üyeleri Derneği Erzurum Şubesi’nde de aktif yer alan Töremen, Erzurum’da faaliyetlerini yürüten özel bir firmada üst düzey yönetici olarak görev yapıyor.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 16:12
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