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Aziziye Belediyesi ‘Yaz Futbol Okulu’ başladı

Ilıca İdmanocağı Belediye Spor bünyesinde başlatılan yaz futbol okuluna vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:20
Aziziye Belediyesi ‘Yaz Futbol Okulu’ başladı

Ilıca İdmanocağı Belediye Spor bünyesinde başlatılan yaz futbol okuluna vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Çocukların yaz tatilini verimli geçirmesini, bunun yanı sıra gelecek yıllarda Türk futboluna hizmet edecek oyuncuları yetiştirmeyi hedefleyen kurslar, yaz tatili süresince devam edecek. Kurslara 2003 ve 2011 doğum tarihli çocuk ve gençler katılabilecek.


Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş ve Sivas Spor gibi Süper Lig takımlarına oyuncu yetiştiren kursların koordinatörlüğünü İdman Ocağı Belediye Spor ’un genç çalıştırıcısı Yunus Aydın yapıyor.


Yaz spor okullarıyla ilgili bilgi veren Aydın, bu kurslardaki en büyük amaçlarının çocukların yaz tatillerini verimli geçirmeleri ve çocukların zihinsel gelişimlerinin yanı sıra bedensel gelişimlerinin de tamamlanmasını olduğunu kaydetti. Aydın ayrıca desteklerinden ötürü Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’a da teşekkür etti.


Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, sporun evrensel boyutlardaki değerlerini çocuklara ve gençlere aşılamak; kardeşlik, dostluk ve takım ruhuyla hareket edebilme gibi günümüz gerekliliklerini içeren alışkanlıklarını kazandırmak için futbol ve birçok spor çalışmasını desteklerini söyledi.


Haluk Aslan, Fatih Çıplak ve Abdullah Akdoğan gibi Erzurumlu futbolcular Ilıca Belediye Spor alt yapısında yetişmiş, Beşiktaş ve Sivas Spor gibi futbol kulüplerinde top koşturmuş futbolcular arasında yer alıyor.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:20
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