0553 313 94 23

Aziziye Belediyesi Türkiye’de bir numara

Aziziye Belediyesi Erasmus+ programından hibe alarak en fazla genci yurt dışına gönderen belediye oldu.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:53
Aziziye Belediyesi Türkiye’de bir numara

Aziziye Belediyesi Erasmus+ programından hibe alarak en fazla genci yurt dışına gönderen belediye oldu.


Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından koordine edilen Erasmus+ Gönüllülük Programı kapsamında akredite kurum olan Aziziye Belediyesi, Ekim 2018’de başlattığı çalışmalarla yaklaşık 500.000 TL hibe aldı. Bu hibe kapsamında toplam 42 gence yurt dışında gönüllülük projelerine katılma fırsatı sağladı.


Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programı olan Erasmus+ 2014 yılından bu yana sürdürülmekte. Aziziye Belediyesi Ekim 2018’de başladığı bu faaliyet ile Türkiye’nin en aktif belediyeleri arasında yerini aldı. Ülkemizde en fazla gence yurt dışı gezme ve seyahat imkânı sağlayan belediyenin yeni projeleri de yolda.


BAŞKAN ORHAN; DAHA FAZLA GENCİMİZE YURT DIŞI İMKÂNI SAĞLAYACAĞIZ


Gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Gençlerimizin uluslararası faaliyetlere katılımını desteklemek amacıyla başlattığımız bu çalışmalarda şu ana kadar aldığımız hibe ile 24 gencimizi yurt dışına gönderdik. Kesinleşen hibelerimiz ile 18 gencimizi daha göndereceğiz. Hedefimiz gençlerimizin ufkunu açmak, gelişen dünyanın hızına ayak uydurarak pozisyonlarını belirlemelerine yardımcı olmaktır.” şeklinde konuştu.


BAŞKAN ORHAN: GENÇLERİMİZ AVRUPA’DA GÖNÜLLERİ FETHETTİ


Sosyal belediyecilik anlayışı çalıştıklarını anlatan Başkan Orhan sözlerine şu şekilde devam etti: “Program kapsamında gençlerimizin; ulaşım, temel gıda ihtiyaçları, sigorta, konaklama vb. giderleri karşılanmaktadır. Bizler belediye olarak gençlerimizin her zaman yanındayız. Erasmus+ Programı ile gençlerimizin Avrupa’yı ziyaret etmeleri için zemin oluşturduk. Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyerek, dil öğrenmeleri, farklı kültürlerle tanışmaları ve yeni sistemleri yerinde görmeleri için ideal bir program olan Erasmus+ ile artık belediyemiz Avrupa’ya açıldı. Gençlerle ilgili projelerimiz artarak devam edecek.”.


HEDEF EN AZ 100 GENÇ


Erasmus+ Gönüllülük Programı çerçevesinde 2019 yılı sonuna kadar 100 genç için hibe almak istediklerini belirten Başkan Orhan, “Bu çalışma için çok emek harcadık. Akreditasyon sürecinin tamamlar tamamlamaz başlattığımız projeler ile gençlerimizin yurt dışı hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağladık. Devam projelerimizi planlayarak hibe başvurusunda bulunduk. İnşallah 2019 yılı için hedefimiz olan asgari 100 genci yurt dışına göndereceğiz. “şeklinde konuştu.


BAŞKAN ORHAN: BELEDİYEMİZİN KASASINDAN BİR KURUŞ ÇIKMADI


Bu alandaki faaliyetler için yüzde 100 hibe mekanizmalarını kullandıklarını belirten Başkan Orhan sözlerine şu şekilde devam etti: “Program gençler için ücretsiz, belediyemiz için de masrafsız. Belediyemizin kasasından bir kuruş dahi çıkmadan süreci yürütüyoruz. Gençlerimizin her zaman yanındayız. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik çalışmalarımız da hız kesmeden devam edecektir.”


BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR


ab.aziziye.bel.tr adresinden faaliyetler için başvuruları almaya devam eden Aziziye Belediyesi, Erasmus+ Gönüllülük Programı kapsamında 2020 yılının sonuna kadar akredite kurum olarak çalışabilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:53
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    1. İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim..
    2. Davutoğlu'yla ilgili yeni iddia! Parti..
    3. Sakal bakımında dikkat edilmesi..
    4. İnternette indirme hızı yüzde 28,5..
    5. Yeni Malatyaspor, UEFA'da hedefine bir..
    6. Toprak Razgatlıoğlu, Kawasaki takımı..
    7. "Merih Demiral kalbinin güzelliğini..
    8. Özel sporcudan altın madalya
    9. Kamu bankaları konutta vadeleri 180..
    10. Güney Koreli endüstri devinden..
    11. Kişi başına tasarruflar 16 bin liraya..
    12. Yemen’de füze ve intihar..
    13. Avrupa borsaları
    14. Başkan Oprukçu: "Ereğli’de huzurun..
    15. Satılan her 100 konuttan 4'ünü..
    16. Süper Kupa biletleri satışa çıkıyor
    17. AYM gerekçeli kararda kıvırdı
    18. Sunay Akın, İzmit Tarih Koridorunu..
    19. Arkadaşlarının tartışmasını ayırmaya..
    20. Karşıyaka Spor Kulübü futbolcuları,..
    21. Emet’te Emniyet Müdürlüğü personeline..
    22. "Muhtarlar yerel yönetimlerin sac..
    23. THK, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme..
    24. Selçuk Üniversitesi öğretim ve..
    25. Hububatta dane kaybının önlenmesi için..
    26. Beşiktaş'ta divan başkanlık kurulu..
    27. KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Uzkurt’tan..
    28. Kiçir köyüne çocuk parkı müjdesi
    29. Belediyeye iş başvurusunda bulunan..
    30. Başkan vatandaşın talep ve önerilerini..
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı