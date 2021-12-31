Azize Sibel Gönül kimdir? Azize Sibel Gönül mesleği ne? Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu üyesi Azize Sibel Gönül

Yayımlanan Resi Gazete kararlara göre Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu üyeliğine Azize Sibel Gönül atandı. Peki Azize Sibel Gönül kimdir? Azize Sibel Gönül mesleği ne?

Azize Sibel Gönül kimdir?

12 Ağustos 1966'da İstanbul'da doğdu. 1967 yılından itibaren İzmit-Kocaeli de ikamet etti. Babasının adı Kaya (merhum), annesinin adı Ayten'dir. Öğrenim hayatını sırasıyla İzmit 50.Yıl İlkokulu, İzmit Ortaokulu ve İzmit Lisesi’nde okuyarak yükseköğrenimini 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde tamamladı. 1987 yılından 2007 yılına kadar Serbest mimar olarak çalıştı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kocaeli Mimarlar Odası Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

Ak Partinin kuruluşunda Kurucu İl Kadın Kolları Başkanlığı ve İl Yönetim Kurulu üyeliğiyle başlayan Azize Sibel Gönül, 2003 yılından 5 Mayıs 2007 tarihine kadar Ak Parti Kocaeli İl Yönetiminde İl Sekreteri olarak görev aldı.

2007 Genel seçimlerinde Ak Partiden milletvekili adayı olarak 23’üncü dönem Kocaeli Milletvekili seçildi. TBMM’de Ak Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon Sözcülüğü görevini üstlendi. Ak Parti Genel Merkez Kadın Kollarının 2. olağan kongresinde MYK ve MKYK üyesi seçildi. Bu dönemde Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı (Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı) görevini üstlendi.

2011 Genel seçimlerinde, Ak Partiden yeniden aday olarak 24’üncü dönem Kocaeli Milletvekili seçilen Azize Sibel Gönül, bu dönemde TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı seçildi. Komisyon başkanlığı döneminde; “Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele anlamında ilk ve tek sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” başta olmak üzere birçok kanun komisyonda görüşülerek yasalaşmıştır.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Azize Sibel GÖNÜL, “Toplumsal Cinsiyet Açısından Anayasa”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Medyanın Rolü”, “Her Alandaki Kadın İstihdamının Artırılması ve Çözüm Önerileri” ve “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ” gibi komisyon raporlarını yayımlayarak ülkemizde kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında önemli çalışmalara imza atmıştır.

2 Ekim 2014 tarihinden itibaren Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığına atanan Azize Sibel Gönül, evli ve iki çocuk annesidir.