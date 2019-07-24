Eski başkan Aziz Yıldırım'dan Eljif Elmas yorumu

Genç yıldız, Eljif Elmas'ın Napoli'ye 16 milyon euroya transfer olmasıyla ilgili Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, çarpıcı açıklamalar yaptı.

'Mutlu oldum'

Yıldırım, "Aykut hoca ve ekibi Hasan Çetinkaya ve yöneticilerimizin büyük bir çalışması sonucu Eljif'i sadece yetiştirme parasına aldık. Bütün Avrupapeşindeydi. 20-25 kulüp istiyordu. Ama Fenerbahçe'yi seçmesini sağladık. Fenerbahçe'nin elinde Eljif Elmas gibi değerli başka yıldızlar da var... Mesela Ömer Faruk... Mesela Oğuz Kağan... Oğuz Kağan için Manchester City bize 5 milyon euro teklif etti ama vermedik. Zamanında yaptığımız çalışmaların sonucunu görmek bizi mutlu ediyor" dedi.