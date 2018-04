Aziz Yıldırım'dan çarpıcı açıklama: FETÖ 24 Haziran seçimlerinden dolayı...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, Ülker Stadyumu'nda basın toplantısı düzenliyor. Olaylı Beşiktaş derbisiyle ilgili konuşan ikilinin sözleri şöyle:

SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR

Toplantı barkovizyonda maçla ilgili yayınlarla başladı.

Şekip Mosturoğlu: Hafızalarımız tazelemek için görüntüleri verdik. Tolga'ya durduk yere küfür edildiği iddia ediliyordu. Olay tamamen Tolga Zengin'in taraftarla temas etmesiyle başlıyor. Sonra kavga başlıyor. Bu görüntü çok açık. Buna rağmen medya, 3 Temmuz tesiriyle olayı başka şekilde sunmaya çalışıyor. Teknik direktörümüzün kafasına koltuk atılmıştır, oyuncularımız izin alarak soyunma odasına gitmiştir ve hocamızın kafası yarılmıştır. Bu 3 yalan. Sayın Aykut Kocaman, çok iyi niyetli davranmış maçın kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini söylemiştir. Trabzonspor maçı emsal alınmalıdır. Otto Baric'in soyunma odasına gitmesi nedeniyle hükmen mağlup edildiği gibi, bana göre Beşiktaş 3-0 hükmen mağlup ilan edilmelidir. Beşiktaş'ın yaptığı savunmadaki olayların hangisi görüntülerde var.

"BEŞİKTAŞ HÜKMEN MAĞLUP İLAN EDİLMELİ"

Hakem Mete Kalkavan, futbolcuları sahaya davet ediyor. Daha sonra ısrarla Şenol Güneş'i çağırıyor. Gökhan Gönül de sahadan çekildiklerini, hükmen kaybedeceklerini söylüyor. Mete Kalkavan durumu kurtarmak için maçı tatil ilan ettiğini söylüyor. Beşiktaşlı oyuncular disipline sevk edilmedi. İlk defa paylaşacağımız bir şey var... TFF karar vereceği için oraya savunma yapılamıyor. Birinci tezimiz, Beşiktaş'ın hükmen mağlup edilmesidir.

Mete Kalkavan, 2 madde sayıyor. Müsabaka boyunca yaşananlar ve Güneş'in başına madde gelmesi. 57'de tatil ediyor. Futbolculara ve Güneş'e yaptığı hareket: Sahaya gelin. Mete Kalkavan, maçın oynanmaya elverişli olduğunu işaret ediyor. Bu konuda zaten 19. maddenin 6. fıkrasına göre yönetim kurulu karar verecek. Sahaya yabancı madde atıldığı belirtiliyor. Sadece bir kere Quaresma'ya madde geliyor. Maçı tatil edecek bir şey yok.

Mete Kalkavan, Şenol Güneş'in yaralandığını nereden tespit ediyor. Maç temsilcisi Vahap Şimşek'in rapor aldıklarını öğreniyorlar. Vahap Şimşek'in raporuna baktığımızda, 5 dikiş atıldığını görmemiş. Hastaneye gittiğini yazmamış. Mete Kalkavan'a bildirdiğini de yazmamış. 76. maddeye bakalım. Vahap Şimşek'in raporuna bakılması gerektiğini görüyoruz.

HAKEM VE GÖZLEMCİ RAPORU AKTARILDI

Olay bize göre şöyle olmuştur, ne temsilci ne de hakemin haberi olmadan Şenol Güneş'in başına dikiş atılmış ve hastaneye gitmiştir. Emsal olacağını düşündüğümüz iki karara değineceğim. Mardin 47 - Arsinspor maçı... Bu maçta Mardin 47 üstünken Arsinspor kalecisinin yaralanması sonrası müsabakanın devamına karar verilmiş. Bizim maçımızdan farkı nedir? Raporda adalet ve eşitlik ilkesi nedeniyle takım sağlık ekibinin değil 112 Acil'in raporuna göre hareket ettim. Oyuncu sağlığı için soyunma odasına gittim, maçı tatil ettim diyor.

İkinci emsal karar Armutlu Belediyespor - Termalspor maçı. Maçta gözlemci ve hakem var. Gözlemcinin raporu: hakem soyunma odasına girdi, ben de oyunculara baktım. Oyuncunun başında kanama vardı, bunun üzerine hakemin yanına gittim. Hakemin raporu: oyuncuya odun parçası atılmıştır, hastaneye kaldırılmıştır, kafasına 7-8 dikiş atıldığını öğrendim.

Bizim maçta hakem Mete Kalkavan, hiçbirini görmemiştir. İddiasına göre Vahap Şimşek ona bildirmiştir ancak Vahap Şimşek'in raporunda bunlar yok. Eğer maç tatil edildiyse ki bize göre hukuksuzdur. Ettiyse maç kaldığı yerden tamamlanmalıdır.

UEFA'nın bu konuyu soruşturduğu konuşuluyor. Bu karara göre işlem yapacağı söyleniyor. 3 Temmuz'da gördüğümüz UEFA sopasının tezahürüdür. Artık kimse bunlarla tatmin olmamaktadır. FETÖ'nün bir aleti olan bu iletişimin son bulması gerekmektedir. Karar verenleri etkileme gücü yoktur.

Yine tartışılan başka bir konu var... Emsal için en ağır karar verilmesi gerektiği söyleniyor... (Barkovizyonda eski maçlarda yabancı maddelerin atılmasıyla ilgili görüntüler yayınlandı)

Bugüne kadar TFF'nin kararlarında standart dışılıktan biz şikayetçiydik. Şimdi bundan başkaları bahsediyor. Hakemlerin verdiği kararlar ortadadır. Bunlar emsal kabul edilmezken bu maçta verilecek kararın emsal olması gerektiği görüşünü kabul etmemizi beklemek bizi saf kabul etmektir.

Şenol Güneş, benimle ilgili bir şeyler söyledi. Cevap veremeyeceğimizi bilerek konuştu. Kamuoyunu kandırabilir ama beni kandıramaz. Belgelerle açıklayacağım. Gerçek yüzünü bir kez daha hatırlamak istiyorum. (Barkovizyonda Şenol Güneş'in Ali Palabıyık'a küfür ettiği, Trabzon'da taraftarlarla yaşadığı tartışmada 'Bunlar Fenerbahçeli' demesi gösterildi) Takdir spor kamuoyunundur.

Şenol hoca paraya biraz farklı değer veriyor. Bahsettiği konu TFF'nin sözleşmesini feshetmesi sonrası dava açmasıyla alakalı. Şekip Mosturoğlu, noter ihtarnamesini 3 kere değiştirdi dedi. Benim nasıl bir gücüm olduğunu açıklarsa ben de gereğini yapacağım. Güneş'in 5 aylık ücretini ödedi. Güneş, ihtarname çekti. TFF, fesihi bildirdi. Güneş, bunları noter olarak kabul ediyor, bunların da arşivimizde olmadığını sanıyor.

Digiturk bir dönem ödeme sorunu çekiyordu. Gerçek kurdan farklı olarak ödemeler yapılıyordu. Bunların içinde Şenol Güneş de vardı. Sözleşmesi 2004'te bitirildi. 4 yıl boyunca parasını böyle aldı. Hiç itiraz etmedi. Sadece fesihten sonra etti. 48 aylık maaş farkını talep etti. Tahkim reddetti. Sözleşmede 500 bin dolar'lık madde vardı, onu da alamadı. Tahkim'de Türker Aslan vardı... 5-0 bütün talepleri reddedildi. Nasıl bir kini varsa Şenol Güneş bunu benden bildi. 3 Temmuz'da milyonlara bunu anlattı. Esaret altındayız diye cevap veremeyeceğimizi düşündü. 5 aylık alacağımı alamadım dedi. Tahkim'de Güneş'in avukatı şunu diyor: 5 aylık alacağı olan 255 bin dolar alındı. Ancak ekstre alınamadı. Sonra Tahkim ekstreyi gösteriyor ve isteğini reddediyor.

15 yıl olmuş, bunu hak etmediğin tespit edilmiş. İnsanların göz önüne baka baka bunları söylemenin anlamı ne?

Aziz Yıldırım: Ben genel perspektif içinde konuşacağım. 1995-96 yılıydı. Trabzon'da Bariç'in sırtına bir taş geldi, o da yere düştü, sonra Fenerbahçe takımı sahadan ayrıldı. O gün Haluk Ulusoy, Magnum'la mı vuruldu, düştü, dedi. Fenerbahçe hükmen mağlup ilan edildi, 2 yıl ceza aldı. Sonra 1 yıla indi. 98'de ben geldim, cezaya devam edildi. Sonra biz yine kupada oynamaya başladık.

Otto Bariç'e o gün Türk medyası her türlü hakareti, suçlamayı yaptı. Beşiktaş maçından sonra da Şenol Güneş'in yanlış olduğu yönünde haberler çıktı. Bunun üzerine Şenol Güneş, herkesi suçladı. Şenol Güneş'e olunca hiçbir şey olmayacak, bizimle ilgili olunca herkes her şeyi söyleyebilir. Perşembe günü Sayın Güneş burada tiyatro oynamıştı. Filozofça konuşan, eğitimci bir insandan beklenen maçın devamı için tutum göstermesidir. Ondan sonra da istediği gibi konuşup haklı olurdu. Kafasına dikiş atılmış gibi davrandı, hastaneye gitti. Doktor açıklama yaptı. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2. yarıda provoke etmeye çalıştı. Tolga Trabzonlu, Şenol Güneş Trabzonlu, Mustafa Pektemek Trabzonlu. 95-96 ve 2010-2011'deki acılarını kendileri her platformda Fenerbahçe'den çıkarmaya çalışıyor. Bunlar artık aradan çekilmelidir.

Şenol Güneş, Bursa'dan bağırıyor, burada hava temiz diye. Sonra Beşiktaş'a geliyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş aynıdır. Şenol Güneş değer verdiğimiz bir insan, saygı gösteriyoruz. O saygı göstermiyor. Buraya bordo-mavi giyinip geliyor, seyirciyi tahrik ediyor. Küfüre karşı en çok mücadele eden Aziz Yıldırım ve arkadaşlarıdır. Her zaman karşıyız. Bunları tasvip etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi kumpas var. İncelemeler yapılıyor. Son zamanlarda passolig'ten çok miktarda kart alınmıştır, bizim maçlar için. Kale arkalarında 300 tane yeni kart alınmış. Bunlar iyice incelendikten sonra kamuoyu aydınlatılmalı. Oyuncunun boğazını sıkar, hakeme küfür eder, bir şey olmaz. Fenerbahçe'ye olunca milat kelimesi geçer. Fenerbahçe'ye olmazsa kimseye bir şey demeyeceğiz.

Denizli maçı 16 dakika uzadı, 20 kere durdu. Şampiyonluğu kaçırdık. O maç, bugün yaşananlara benziyor mu? O gün bizim lehimize karar verildi mi? Hayır. Trabzon'da otobüs kurşunlandı. Faili bize göre belli. 40 kişiyi öldürmek için kurşunlandı otobüs. Bugüne kadar aydınlanması için Türk kamuoyu ne yaptı? Basın niye üstüne gitmez? Çünkü Fenerbahçe. Fenerbahçe olunca kimse umursamaz. 3 Temmuz'da da bu milat olsun dendi. Fenerbahçe olunca milat...

Trabzon-Sivas maçında Ertuğrul'un kafası yarılınca niye maçı tatil etmedin? Telefonla konuştu ondan sonra tatil etti. Bu konuşmalar dinlensin. Gökhan Gönül'ün konuşmasından sonra tatil ediyor. Otto Bariç'te Fenerbahçe hangi cezayı çektiyse, Beşiktaş da aynı cezayı çekmelidir. Kural ne diyor? Sahayı terk eden 3-0 mağlup olur, bitmiştir. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. Her şeye saygılıyız, TFF'nin de kurulların da bize saygı duyup doğru karar vermesini bekliyoruz. Her şeyi Fenerbahçe üzerinden denemeye kalkmak bir şey kazandırmaz. Camia iyice sıkışmıştır. Bunun kimseye faydası olmaz.

Kumpas devam ediyor. FETÖ örgütü, 24 Haziran seçimlerinden dolayı yeni olaylar yapabilir. Bu ülke hepimizin. Sahaya bir şey atılması, küfür edilmesi gibi olayların olmaması için hep beraber çalışmalıyız. Zarar Türkiye'yedir. Yalnızca kulüplere, şahıslara değil. Masada alınan sonuca değil, sahada alınan sonuca saygılıyız. Yarım kalan maçın oynanmasını arzu ediyorlar. Ben de kurallar gereği Fenerbahçe'nin 3-0 kazanması gerektiğini söylüyorum.

Koltuk atıldı dedikleri peruktur, para ve çakmak atılmıştır. Su şişesi de giderken atılmıştır. Olayı algı olarak büyütmek anlamsızdır.

Şekip Mosturoğlu: Rapor ve emsallere göre konuştuk. Bundan sonra ek rapor ortaya çıkabilir, bir şey diyemem. Otto Bariç yapınca numara yapıyor diyenler, benzer olaylar olunca bunlara tahammül olmuyor. Bu çifte standarttır. Beşiktaş'ın tezi olabilir, bizim tezimiz bu. Sonuçta kararı TFF verecektir.

Aziz Yıldırım: Yıllar önce İBB ile Diyarbakırspor maç yaptı. Olaylar çıktı. Diyarbakırspor küme düşürülmeliydi. Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Memleket meselesi olduğu için bir şey demedik. Galatasaray - Fenerbahçe maçında hakem düştü, bizim oyuncular kaldırdı. O maç hükmen kazanılsa aynı puandaydık. Böyle şeylere tenezzül etmeyiz. Mehmet Topal, Beşiktaş maçında düştü, başı sargılı devam etti. İstese etmezdi, hastaneye giderdi. Biz bunlara tenezzül etmeyiz. Biz Şenol Güneş'ten bunu beklerdik.