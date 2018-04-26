Aziz Yıldırım'a tepki:"Şenol Güneş rol yapmaz başkan"
Kapalıçarşı'da esnafla buluşan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaşlı bir taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Yıldırım, "Şenol Güneş rol yapmaz" diyen taraftara gülerek karşılık verdi.26 Nisan 2018 Perşembe 12:02
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Kapalıçarşı'da esnafla kahvaltıda biraraya geldi.
"ŞENOL GÜNEŞ ROL YAPMAZ BAŞKAN"
Bu arada Beşiktaş taraftarı olan bir esnaf Aziz Yıldırım'a seslenerek, 'Şenol Güneş rol yapmaz başkan, büyük adam Şenol Güneş' dedi.
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