Aziz Yıldırım'a tepki:"Şenol Güneş rol yapmaz başkan"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Kapalıçarşı'da esnafla kahvaltıda biraraya geldi.

"ŞENOL GÜNEŞ ROL YAPMAZ BAŞKAN"

Bu arada Beşiktaş taraftarı olan bir esnaf Aziz Yıldırım'a seslenerek, 'Şenol Güneş rol yapmaz başkan, büyük adam Şenol Güneş' dedi.