THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Mahkemeden Aziz Yıldırım hakkında zorla getirme kararı

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın Işık Eyigüngör'e fiili müdahalede bulunduğu iddiasına ilişkin açılan davada, duruşmaya katılmayan Aziz Yıldırım hakkında zorla getirme kararı verildi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 14:56
Mahkemeden Aziz Yıldırım hakkında zorla getirme kararı

Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde geçen yıl oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik fiili müdahalede bulunduğu iddiasıyla açılan davada, duruşmaya katılmayan Aziz Yıldırım hakkında zorla getirme kararı verildi.

Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki sanık Işık Eyigüngör ile avukatı katıldı. Duruşmaya gelmeyen müşteki sanık Aziz Yıldırım'ı ise avukatı temsil etti.

Duruşmada savunma yapan Eyigüngör, olay tarihinde basketbol kadınlar play-off final serisi maçı olduğunu belirterek, kendisinin Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı'nın başkanı, Yıldırım'ın da o tarihte Fenerbahçe Kulübü Başkanı olduğunu hatırlattı.

Karşılaşmada ev sahibi takım olduklarını aktaran Eyigüngör, şöyle devam etti:

"Ben protokol tribününde yer alıyordum. Aziz Yıldırım, salona girdi. Protokol tribününe doğru geldi. Ben Türk örf ve adetleri uyarınca onu karşılamak maksadıyla yanına gittim. Sağ elimi uzatıp 'hoşgeldiniz' demek istedim. Aziz Yıldırım sağ eliyle benim yüzümün sol tarafına vurdu. Ben ona vurmadım. Olaydan yaklaşık bir, iki saat sonra Sayın Aziz Yıldırım medya önünde 'yaptım, yapacağım, daha beterini yaparım' şeklinde beyanlarda bulundu. Buna rağmen iddianamede neden ben de sanık olarak yer alıyorum, bunu anlayamadım. Ben olayın tamamen mağduruyum. Aziz Yıldırım'dan şikayetçiyim."

Olay sırasında Aziz Yıldırım'a vurmaya çalışmadığını savunan Eyigüngör, ikinci tokat darbesini önlemek için de sol elini kendisine siper yapmaya çalıştığını öne sürdü.

"YILDIRIM, KIZININ DÜĞÜNÜ İÇİN YURT DIŞINA GİTTİ"

Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdurrahim Erol da müvekkilinin kızının doğum günü için yurt dışına gittiğini ve bu nedenle duruşmaya gelemediğini belirterek, müşteki sanık Işık Eyigüngör'den şikayetçi olduklarını söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Osman Baydar ise suç tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı'nın yöneticileri arasında olduğunu belirterek, "Aziz Yıldırım, protokol tribününe geldiğinde bizim başkan ayağa kalktı. Yıldırım'a 'hoşgeldin' demek için elini uzattı. Yıldırım ise Işık Eyigüngör'ün sol gözüne doğru bir yumruk attı. Biz de müdahale ettik. Kavgayı ayırdık. Bizim başkanın herhangi bir eylemi olmadı." dedi.

Tanık Taner Güven de Fenerbahçe Kulübü'nün kongre üyesi olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Maç başlamadan önce Aziz Yıldırım ve yanındaki yöneticiler protokol tribününe geldi. O sırada Işık Eyigüngör ayağa kalktı ve Yıldırım'a hitaben 'hoşgeldiniz başkanım' dedi. Yıldırım bir şeyler söyledi ama ne dediğini anlamadım. Arkasından da Işık Eyigüngör'e vurdu. Eyigüngör, Yıldırım'a vurmadı. Yalnızca kendini geriye attı ve korunmak maksadıyla ellerini kaldırdı. Vurma niyeti yoktu."

Mahkeme, Yıldırım'ın mazeretini kabul etmedi

Tanıkların dinlenilmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Yıldırım'ın avukatınca ileri sürülen mazeretin kabul edilmesinin mümkün olmadığı kanaatine vararak, davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen sanık Yıldırım'ın bir sonraki celseye zorla getirilmesine hükmetti.

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 14:56
  1. Aziz Yıldırım
  2. Işık Eyigüngör

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan Trump'a cevap: Bu ikisi birlikte olmaz
    1. İran'dan Trump'a cevap: Bu ikisi..
    2. Maden işçisi genç kadın, dozer altında..
    3. Ukrayna'dan Kritik Türkiye mesajı!
    4. Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür..
    5. Sahte doktor yakayı ele verdi
    6. ABD kritik zirvenin tarihini açıkladı
    7. Hatay'da Asi Nehri'nde balıklar..
    8. İstanbul namaz vakitleri
    9. Saadet Partisi'nden ittifak, idam ve..
    10. Endonezya’da 5,4 büyüklüğünde deprem..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net BM mesajı
    12. MHP Mart 2019 yerel seçimleri belediye..
    13. Le Pen'in ırkçı partisine 1 milyon..
    14. Dicle Elektrik ekibine saldırı: 3 kişi..
    15. Geleneksel Çin tıbbı nedir?
    16. Esed zıvanadan çıktı! Rusya'yı dinlemedi
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'nin nabzı..
    18. MHP’nin belediye başkan adayları son..
    19. Bakan müjdeyi verdi: Günlük 75 lira..
    20. Erdoğan'dan Özil açıklaması: Linç mi..
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    Katar’dan dev hamle
    Katar’dan dev hamle
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?