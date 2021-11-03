Aziz Yıldırım son dönemde ilk kez böyle görüntülendi! Yanındaki isim dikkat çekti
Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 69. yaş gününü arkadaşlarıyla bir araya gelerek kutladı.
Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yeni yaşını dostlarıyla birlikte bir restoranda kutladı. 69. Yaş gününü kutlayan Aziz Yıldırım’ın şarkılar söylediği anlar sosyal medya’da büyük ilgi gördü.
Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yeni yaşını dostlarıyla birlikte bir restoranda kutladı.
69. Yaş gününü kutlayan Aziz Yıldırım’ın şarkılar söylediği anlar sosyal medya’da büyük ilgi gördü.
Geceye teknik direktör Aykut Kocamın'ın da katıması dikkatlerden kaçmadı.