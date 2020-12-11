  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Aziz Sancar hangi korona aşısını önerdi?
Korona Virüs

Aziz Sancar hangi korona aşısını önerdi?

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar korona aşısına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Türk bilim insanı Aziz Sancar hangi korona aşsını önerdi?

Yeniakit Publisher
2020-12-11 10:41:00 - 2020-12-11 10:45:16
Aziz Sancar hangi korona aşısını önerdi?

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, "Şimdi Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım." açıklamasında bulunarak Türkiye’nin 11 Aralık’tan sonra uygulayacağı inaktif korona aşısına yeşil ışık yaktı. Bulaşıcı hastalıklar ve aşı konusunda uzman olmadığının altını çizen Sancar, "O nedenle bu konuda Türk uzmanların söylediklerine bir katkıda bulunmam mümkün değildir. Türkiye'de olsaydım Türk hekimlerinin tavsiyelerine uyardım." ifadesini kullandı.

Bu tür paylaşımların halkın kafasını karıştırıp insanların aşı olmasını engelleyerek hayatını tehlikeye sokabileceğini ifade eden Sancar, şunları kaydetti: "Bunu ne sebeple yapıyorlar bilmiyorum. Aşının partisi yok. Bu aşıyı Çin'den satın alıp Türkiye'de kullanmaya karar veren politikacılar değil bizim halk sağlığı uzmanlarıdır. Bu aşı veya Rus, Amerikan veya Türk kardeşlerimizin Almanya'da ürettiği aşılardan hangisi daha etkili bilemiyorum. Çünkü bu işin uzmanı değilim. Ama inanıyorum ki hepsinin koruyucu faydası var ve halkımızın Türkiye'de halihazırda mevcut olan aşıyı kullanmasını ve sağlık uzmanlarından başka hiçbir kimsenin sözünü dinlememelerini tavsiye ederim. Dediğim gibi simdi Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer, Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının 14-21 gün arayla 2 doz olarak uygulanacağını ve HES kodu ile e-nabız’a işleneceğini söyledi. Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmediklerini belirten Koca, “Vatandaşımızı ikna ederek kitlesel aşılamayı yapma hedefindeyiz” dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gergin protestoların ardından o ülkede flaş gelişme! İstifa etti
Dünya

Gergin protestoların ardından o ülkede flaş gelişme! İstifa etti

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran’da bir gencin polisin dur ihtarına uymadığı için vurularak öldürülmesinden sonra protestoların ..
Fas Kralı tepkiler üzerine Filistin açıklaması yaptı
Dünya

Fas Kralı tepkiler üzerine Filistin açıklaması yaptı

Fas ve İsrail arasında normalleşmenin ilan edilmesi sonrası Fas Kralı 6. Muhammed yaptığı açıklamada, Filistin halkının haklarına sahip çıka..
Yapay zeka casusluğu! Ülke duyurdu: İki diplomatı sınır dışı ettik
Dünya

Yapay zeka casusluğu! Ülke duyurdu: İki diplomatı sınır dışı ettik

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi, casusluk suçlamasıyla iki Rus diplomatını sınır dışı etti.

Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay