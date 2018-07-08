Aziz Nesin Almanya yalakalığı: İşte "Türk milletinin yüzde 60'ı aptaldır" sözünün nedeni

Aydınlık gazetesi yazarı Soner Polat’ın Madımak provokatörü ateist Aziz Nesin’e ilişkin yazısı, Aydınlık gazetesinden Mecit Ünal ve karanlık Odatv'ye dokundu.

Madımak provokasyonunun yıl dönümü olan 2 Temmuz’da, Aydınlık yazarı Soner Polat, “Türkler mi Nesin mi daha zeki” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Soner Polat yazısında şu ifadelerde bulundu:

"Türk milleti dünyanın en köklü ve en soylu uluslarından birisi, belki de birincisidir! Müşterek zekâsı en yüksek olan milletlerden birisi de Türk milletidir.

TÜRK’Ü ÇIKARIN TARİH KALMAZ!

Marx bile özel mektuplarında bu gerçeğin altını çizer. Nazi zulmü nedeniyle kendisine kucak açan Türkiye’de bilimsel faaliyetlerini sürdüren Prof. Dr. Fritz Neumark’ın (1900-1991) sözleri oldukça anlamlıdır: “Samimi olarak söylemeliyim. Avrupalı Türk’ü sevmez! Hıristiyan olsanız bile sevmez... Sizler farkında değilsiniz ama onlar şu gerçeği çok iyi biliyorlar: Tarihten Türk çıkarılırsa, ortada tarih kalmaz!” Günümüzde dünyadaki sömürünün nedenini en iyi tahlil eden ulus Türk milletidir. Türkler ABD karşıtlığında açık ara dünya birincisidir.

KENDİNİ BEĞENMİŞ KİBİRLİ KESİM

Şimdi eğitimli ve varlıklı kesimlerin sosyal medyada dolaştırdığı bir şema var: Seçim sonuçları kesinleşmiş: “İnce yüzde 30, Akşener yüzde 10, Aziz Nesin yüzde 60!” Siz bölücülüğü programınıza koyun ve çıkıp milletten oy isteyin! Aşağılık kompleksi içinde kıvranabilirsiniz ama bunu Türk milletine mal etmeye hakkınız yok! Türk milleti keskin zekâsı ile bu züppeleri top diye ayağında sektirir... Bu arkadaşlar malum gazeteleri okuyor, malum televizyonları seyrediyor. Okuma alışkanlıkları yok. Aziz Nesin’in hazin ve ibretlik hikâyesini anlatmak mecburen bize kaldı. Cengiz Özakıncı’nın “Derin Yahudi” adlı kitabının zahmet edip 152-157 arasındaki sayfalarını okusunlar... Fazla değil, sadece altı küçük kitap sayfası! Çok sayıda başka kaynak da var!"

AZİZ NESİN'İN ALMAN YALAKALIĞI: İŞTE 'TÜRK MİLLETİNİN YÜZDE 60'I APTALDIR' SÖZÜNÜN HİKAYESİ

Polat yazısının devamında şu ifadelerde bulundu:

“Alman devletinin yüce çıkarlarını ve Almanların yeryüzündeki saygınlığını korumak ile yükümlü bir devlet görevlisi olan Petra Hanım, yayımlanmadan önce 'o kitaba' bir göz atmak istiyor. Okuyunca da küplere biniyor hali ile... Aziz Nesin’in, sivri bulunan yerleri çıkarabileceği teklifine, 'Siz bunu iyisi mi hiç yayımlamayın!' diyor Petra Hanım. Diyor ve Aziz Nesin’in Almanlara karşı duyduğu nefreti yumuşatabilmek için ona Almanya’dan bir 'onursal doktora' verilmesi için girişimlere başlıyor...

Bu ödül de bedavaya değil tabii! Bırakın Almanları aşağılamayı bırakmayı, onları övmesi; Türkleri de yermesi gerekiyor Aziz Nesin’in. 1990’da önerilen bu ödülü alabilmesi için, ödül raportörü Alman Profesör Essinger ile 1991’de bir söyleşi yapılıyor. Ünlü yazar şöyle diyor: 'Türklerin yüzde 60’ı aptaldır!' Ve devam ediyor: “Alman kültürü yücedir. Türkiye’de yüce diye bir şey yoktur. Almanlar biz Türkleri aşağılamakta haklılar, bizim Türk kültürümüz falan yok!” 1990’da onursal doktorluk önerip, 1991’de bu söyleşiyi yapıyorlar Aziz Nesin’le. Bu söyleşideki sözleri nedeniyle Aziz Nesin Almanlar için bir tehdit olmaktan çıkıyor.”

"ORTADA BİR ZEKA SORUNU VAR AMA TÜRK MİLLETİYLE ALAKASI YOK"

Polat yazısının son bölümünde ise; “Peki, sonuç mu? Aziz Nesin’in bu açıklamalarını kayıt altına alarak elini kolunu bağlayan Almanlar, kendisine fahri doktorluk yerine güzel bir nasihat çekiyor... Resmin tamamlanması için oğlu Ahmet’in HDPKK paçavraları ile Avrupa kentlerinde boy gösterdiğini ekleyelim. İşte size “Yüzde 60’ı aptaldır!” zırvasının yalın ve gerçek hikâyesi! Gayrı millî Türk basını yabancıların psikolojik harp savaşının ucuz mürekkebi olarak bu utanç dolu sözleri gündeminden hiç düşürmedi. Evet, doğru, ortada gerçekten de ciddi bir zekâ sorunu var! Ama bu sorunun Türk milleti ile uzaktan yakından alakası yok! ” şeklinde yazdı.

POLAT'IN YAZISI, ODATV VE MECİT ÜNAL'IN ZORUNA GİTTİ

Aydınlık yazarı Mecit Ünal ise millete hakaret eden Madımak provokatörü Aziz Nesin'i savunmaya geçerek Soner Polat’ın 2 Temmuz’daki yazısı için, “Tam da 2 Temmuz’da, tam da katliamı savunanların yüreğine su serpercesine bir dille Türk aydınlarının yüz akını suçluyor” ifadelerini kullandı. Soner Polat’ın bir kitabın 6 sayfasını kaynak alarak Aziz Nesin’i eleştirmesine, “Cengiz Özakıncı gibi kimi ‘araştırmacı’ların tevatürü gerçek sanıp kendi komplo teorilerine dayanak yapmaları öteden beri bilinen bir şey. Onlarca kaynağı harmanlamadan kurtarıyor insanı. Bu ve benzeri tevatür ve iddianın onlarcası, yüzlercesi salt Aziz Nesin için değil, Tevfik Fikret ve Nâzım Hikmet başta olmak üzere pek çok aydınımız için yıllardan beri sağ kesimlerce ileri sürülüp durulmaktadır” diyerek küplere binen Mecit Ünal, “Sayın Polat bu yazıyı o Aydınlık gazetesinde yazdığının farkında mı acaba?" diye sordu.

FUAT SEZGİN İFADELERİNDEN RAHATSIZ OLDU, "AZİZ NESİN'İ YEDİRMEYİZ" DEDİ

Soner Polat'ın Fuat Sezgin ile ilgili ifadelerinden de rahatsız olan Mecit Ünal, "Polat’ın geçen günlerdeki ölümü üzerine Fuat Sezgin’e övgüler düzdüğü bir sonraki yazısı, sayın amiralin ilham kaynaklarını göstermesi açısından da hayli dikkat çekici. Aziz Nesin’i yer, suçla, Fuat Sezgin’i öv, göklere çıkar! Aziz Nesin’i kimseye yedirmeyiz!” dedi.