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Aziz Kocaoğlu yeniden CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı mı Son dakika

CHP’nin İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı kim olacağı merak ediliyordu. CHP, PM’si bugün toplanacak aralarında İzmir’in de bulunduğu bazı illerin belediye başkan adayları açıklanması bekleniyordu. Ancak CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adaylığı konusunda son dakika sürpriz bir gelişme yaşandı. Aziz Kocaoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşme sonrası Aziz Kocaoğlu İzmir belediye başkan adaylığı konusunda son dakika açıklaması yaptı. Aziz Kocaoğlu yeniden CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı mı

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:41
Aziz Kocaoğlu yeniden CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı mı Son dakika

CHP’nin İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı kim olacağı merak ediliyordu. CHP, PM’si bugün toplanacak aralarında İzmir’in de bulunduğu bazı illerin belediye başkan adayları açıklanması bekleniyordu. Ancak CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adaylığı konusunda son dakika sürpriz bir gelişme yaşandı. Aziz Kocaoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşme sonrası Aziz Kocaoğlu İzmir belediye başkan adaylığı konusunda son dakika açıklaması yaptı. Aziz Kocaoğlu yeniden CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı mı?

Aziz Kocaoğlu: İzmir belediye başkan adayı olabilirim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme  sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu son dakika yaptğı açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını sürdürdüğü en büyük kent olan İzmir'de ortaya çıkan tablonun, adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı Sayın Genel Başkanımızla paylaştım." ifadesini kullandı. CHP'nin İzmr Büyükşehir Belediye başkan adayının Tunç Soyer olacağı iddia ediliyordu. Aziz Kocaoğlu'nun Tunç Soyer ismine karşı yeniden aday olabileceği söyleniyordu.

Aziz Kocaoğlu kimdir?

Aziz Kocaoğlu12 Eylül 1948 tarihinde Tokat'ın Erbaa ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu doğduğu yerde okuduktan sonra Lise tahsilini İstanbul ve Malatya'da tamamladı.1973 senesinde Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde İşletme dalında master yaptı.

1975-78 arasında, bir kamu kuruluşunda muhasebe uzmanlığı yaptı.1979 senesinde kendi işini kuran Kocaoğlu, ortak bir girişimle 1986 senesinde toprak sanayii dalında çalışmaya başladı. CHP gençlik kolları ile başlayan siyaset hayatına SODEP üyeliğiyle devam etti. Ardından 2001-03 döneminde CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. 28 Mart 2004 seçiminde ise aynı partiden Bornova Belediye Başkanı seçildi. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlere CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak girdi ve seçildi. Ardından 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde %49,6 oy alarak tekrar İzmir Büyükşehir Belediye başkanı seçildi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:41
  1. Tokat
  2. Malatya
  3. İstanbul
  4. aziz kocaoğlu son dakika
  5. Aziz Kocaoğlu yeniden CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı mı

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