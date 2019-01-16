Aziz Kocaoğlu son dakika aday mı olacak?

Aziz Kocaoğlu, CHP Büyükşehir belediye başkan adayı mı olacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştiren Aziz Kocaoğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada İzmir için yeniden ben de varım dedi. CHP İzmir belediye başkan adaylığı için Aziz Kocaoğlu'ndan böyle bir çıkışın gelmesi adaylarını açıklamakta zorluk çeken CHP'nin CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayları listesi alt üst oldu.

Aziz Kocaoğlu: İzmir belediye başkan adayı olabilirim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu son dakika yaptğı açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını sürdürdüğü en büyük kent olan İzmir'de ortaya çıkan tablonun, adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı Sayın Genel Başkanımızla paylaştım." ifadesini kullandı.

Kocaoğlu şunları söyledi: "Başkan Kocaoğlu şunları söyledi: "Çok iyi hatırlanacağı gibi, 1 Ekim tarihinde bir basın toplantısı yaparak, 31 Mart yerel seçimlerinde aday olmama kararımı kamuoyu ile paylaşmıştım. Bu açıklamayı seçimlerden 6 ay önce yapmamın en temel gerekçesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünü açmaktı. Benim yerime aday gösterilecek arkadaşımızın bir an önce belirlenerek seçimlere kadar kentin her köşesine ulaşması, kendisini tanıtması ve projelerini anlatması gerektiğini düşünmüştüm. 6 ay, bu iş için ideal bir süreydi. Ancak aradan geçen 3,5 aylık süreye rağmen adayın henüz belirlenememesi, aday açıklama takvimi geciktikçe ortaya çıkan tablonun Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve dolayısıyla kentimize zarar verecek düzeye gelmesi, devletin tüm olanaklarıyla seçime hazırlanan iktidar partisinin 'bakanlık' yapmış İzmir adayını 27 Kasım'da açıklayıp çoktan yola koyulması ve bu tabloyla İzmir'de güç kaybı yaşayabileceğimiz gerçeği, beni ve partimize gönül vermiş milyonları endişeye düşürmektedir.

Adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklendi

Sayın Genel Başkanımızla bugün yaptığım ve gayet olumlu geçen görüşmede, bu kaygılarımı açıkça ifade ettim. Her zaman söylediğim gibi, önce devletim ve milletim, sonra partim için çalıştım. Hiç bir zaman gizli ajandam olmadı. Hiç bir zaman kişisel menfaat ve ikbal peşinde koşmadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını sürdürdüğü en büyük kent olan İzmir'de ortaya çıkan bu tablonun, adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı Sayın Genel Başkanımızla paylaştım." CHP'nin İzmr Büyükşehir Belediye başkan adayının Tunç Soyer olacağı iddia ediliyordu. Aziz Kocaoğlu'nun Tunç Soyer ismine karşı yeniden aday olabileceği söyleniyordu.

Aziz Kocaoğlu, 12 Eylül 1948 tarihinde Tokat'ın Erbaa ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu doğduğu yerde okuduktan sonra Lise tahsilini İstanbul ve Malatya'da tamamladı.1973 senesinde Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde İşletme dalında master yaptı.

1975-78 arasında, bir kamu kuruluşunda muhasebe uzmanlığı yaptı.1979 senesinde kendi işini kuran Kocaoğlu, ortak bir girişimle 1986 senesinde toprak sanayii dalında çalışmaya başladı. CHP gençlik kolları ile başlayan siyaset hayatına SODEP üyeliğiyle devam etti. Ardından 2001-03 döneminde CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. 28 Mart 2004 seçiminde ise aynı partiden Bornova Belediye Başkanı seçildi. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlere CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak girdi ve seçildi. Ardından 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde %49,6 oy alarak tekrar İzmir Büyükşehir Belediye başkanı seçildi.