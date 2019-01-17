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Aziz Kocaoğlu İzmir'den bağımsız aday mı olacak

CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı tam bir krize neden oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun istediği isim Tunç Soyer. Ancak İzmir'de ağırlığı bulunan mevcut belediye başkanı Aziz Kocaoğlu'nun Tunç Soyer'i aday olması durumunda kendisinin deyeniden aday olacağı konuşuluyordu. Öyle de oldu. Aziz Kocaoğlu İzmir'de yeniden aday olduğunu resmen duyurdu. Peki CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı kim? CHP, Aziz Kocaoğlu'nu yeniden aday göstermez ise Aziz Kocaoğlu İzmir'den bağımsız aday olarak mı 2019 yerel seçimlere girecek?

17 Ocak 2019 Perşembe 12:09
Aziz Kocaoğlu İzmir'den bağımsız aday mı olacak

CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı tam bir krize neden oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun istediği isim Tunç Soyer. Ancak İzmir'de ağırlığı bulunan mevcut belediye başkanı Aziz Kocaoğlu'nun Tunç Soyer'i aday olması durumunda kendisinin de yeniden aday olacağı konuşuluyordu. Öyle de oldu. Aziz Kocaoğlu İzmir'de yeniden aday olduğunu resmen duyurdu. Peki CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı kim? CHP, Aziz Kocaoğlu'nu yeniden aday göstermez ise Aziz Kocaoğlu İzmir'den bağımsız aday olarak mı 2019 yerel seçimlere girecek?

CHP kalesi olan İzmir'de aday bulamıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mansur Yavaş'ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise Ekrem İmamoğlu'nu 18 Aralık 2018'deki Parti Meclisi toplantısında açıklayan parti, aradan geçen bir aya rağmen hala İzmir adayını belirleyemedi. CHP, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına tüm tarafların kabul edebileceği bir ismi belirlemek için yeniden parti örgütü ve bölge milletvekillerinin görüşünü alacak. Aziz Kocaoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede "Tunç Soyer'in adaylığına olumlu bakmadığını" Kılıçdaroğlu'na ilettiği ifade edildi.

Aziz Kocaoğlu bağımsız aday olabilir

Kocaoğlu, 24 Haziran seçimlerinin ardından parti içinde yaşanan "olağanüstü kurultay" tartışmalarında Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile hareket ederek, "değişim" talebinde bulunan isimler arasında yer amıştı. "Koltuk bırakılmayacak bir şey değil. Zirvedeyken bile bırakmasını bilmek gerekiyor." dediği 1 Ekim 2018'de "31 Mart yerel seçimlerinde aday olmayacağını" açıklayan Kocaoğlu'nun dünkü çıkışını "kendisinin sıcak baktığı bir adayın gösterilmesi" için yaptığı öne sürüldü. Bu kapsamda Kocaoğlu'nun İzmir için yeniden aday gösterilmesi zayıf bir ihtimal olarak görülüyor. Kocaoğlu'nun, kendisinin ya da istediği biri adayın gösterilmemesi durumunda "bağımsız aday" olabileceği konuşuluyor.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 12:09
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