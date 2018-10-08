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Aziz Kocaoğlu canlı yayında CHP'ye ateş püskürtü: CHP Türkiye'yi nasıl yöneteceğini bilmiyor

Siyaseti bırakacağını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, partisi CHP’ye ateş püskürdü. Kocaoğlu,"CHP, Türkiye'yi nasıl yöneteceğini bilmiyor. Türkiye'nin sorunlarından nasıl kurtulacağına dair bir yol haritası belirlememiştir." dedi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 21:52
Aziz Kocaoğlu canlı yayında CHP'ye ateş püskürtü: CHP Türkiye'yi nasıl yöneteceğini bilmiyor

Siyaseti bırakacağını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, partisi CHP’ye ateş püskürdü. Kocaoğlu,  "CHP, Türkiye'yi nasıl yöneteceğini bilmiyor. Türkiye'nin sorunlarından nasıl kurtulacağına dair bir yol haritası belirlememiştir." dedi.

CNN TÜRK'te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, "siyaseti bırakıyorum, ne İnce'ci ne de Kılıçdaroğlu'cuyum" dedi. Aziz Kocaoğlu, Tarafsız Bölge’deki konuşmasında şunları söyledi: “Cumhuriyet Halk Partisi benim partim, bugüne kadar Türkiye'yi nasıl yöneteceğini, Türkiye'nin belli başlı ana problemlerinin neler olduğunu ve bunların nasıl tedavi edilip, çözüm üretilip ülkenin refaha çıkartılacağı o sorunlardan kurtulacağı bir yol haritası belirlememiştir. Ekonomide ne yapmak lazım, terörde ne yapmak lazım, dış politikada ne yapmak lazım ve ülkeyi nasıl yöneteceğini bilmiyor."

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 21:52
  1. İzmir
  2. Aziz Kocaoğlu
  3. CHP Genel Başkanı
  4. kemal kılıçdaroğlu
  5. muharrem ince

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