Aziz Kocaoğlu CHP Genel Başkanlığına mı aday?

Mart 2019 yerel seçimlerinde aday olmayacağını açıklayan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ekim ayı olağan meclis toplantısında İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Çağlar Haspolat, Aziz Kocaoğlu’na, "Başkanım inşallah sizi CHP'nin başında genel başkan olarak görmek isterim." Deyince Kocaoğlu da "Bu konuyu seninle özel olarak konuşalım." Diyerek CHP Genel Başkanlığına yeşil ışık yaktı.

Ekim ayı ikinci olağan meclis toplantısı, belediye salonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başkanlığında yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Çağlar Haspolat, Aziz Kocaoğlu'nun 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıklaması konusunda, "Başkanım inşallah sizi CHP'nin başında genel başkan olarak görmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Haspolat, Kocaoğlu'na hitaben, "Oturduğunuz koltuk CHP içerisinde genel başkandan sonra en büyük ikinci koltuk. Son çıktığınız televizyon programında da gerçeği söyleyen tek adamsınız. Başkanım, ben sizi tebrik ediyorum. Biz AK Parti olarak bu ülkede milli duruşu olan muhalefet isteriz. Bu isteğimizi de daha önce dile getirdik. Ben de burada İzmirli meclis üyesi olarak milli duruş sergilemek istiyorum. Başkanım inşallah sizi CHP'nin başında genel başkan olarak görmek isterim." deyince Haspolat'ın bu sözleri nedeniyle gülümseyen CHP’li başkan Aziz Kocaoğlu, "Bu konuyu seninle özel olarak konuşalım." diye yanıt verdi.

Ne İnce'ciyim ne Kılıçdaroğlu'cuyum

CNN TÜRK'te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, "siyaseti bırakıyorum, ne İnce'ci ne de Kılıçdaroğlu'cuyum" demişti. Aziz Kocaoğlu, Tarafsız Bölge’deki konuşmasında şunları söylemişti: “Cumhuriyet Halk Partisi benim partim, bugüne kadar Türkiye'yi nasıl yöneteceğini, Türkiye'nin belli başlı ana problemlerinin neler olduğunu ve bunların nasıl tedavi edilip, çözüm üretilip ülkenin refaha çıkartılacağı o sorunlardan kurtulacağı bir yol haritası belirlememiştir. Ekonomide ne yapmak lazım, terörde ne yapmak lazım, dış politikada ne yapmak lazım ve ülkeyi nasıl yöneteceğini bilmiyor."

Aziz Kocaoğlu, 12 Eylül 1948 tarihinde Tokat'ın Erbaa ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu doğduğu yerde okuduktan sonra Lise tahsilini İstanbul ve Malatya'da tamamladı. 1973 senesinde Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde İşletme dalında master yaptı. 1975-78 arasında, bir kamu kuruluşunda muhasebe uzmanlığı yaptı. 1979 senesinde kendi işini kuran Kocaoğlu, ortak bir girişimle 1986 senesinde toprak sanayii dalında çalışmaya başladı. CHP gençlik kolları ile başlayan siyaset hayatına SODEP üyeliğiyle devam etti. Ardından 2001-03 döneminde CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. 28 Mart 2004 seçiminde ise aynı partiden Bornova Belediye Başkanı seçildi. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlere CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak girdi ve seçildi. Ardından 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde %49,6 oy alarak tekrar İzmir Büyükşehir Belediye başkanı seçildi.