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Aziz Ekinci Küçük kimdir? AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Aziz Ekinci

AK Parti 2019 yerel seçimler için İstanbul’un en büyük ilçelerinden biri olan Esenyurt Belediye başkan adayı kim olacağı merak konusuydu. AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Aziz Ekinci mi? Necmi Kadoğlu’nun istifasından sonra yerine Ali Murat Alatepe seçilmişti. Peki Aziz Ekinci kimdir? Aziz Ekinci nereli ve kaç yaşında? Esenyurt Belediyesi Başkan adayı Aziz Ekinci özgeçmişi

26 Kasım 2018 Pazartesi 18:46
Aziz Ekinci Küçük kimdir? AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Aziz Ekinci

AK Parti 2019 yerel seçimler için İstanbul’un en büyük ilçelerinden biri olan Esenyurt Belediye başkan adayı kim olacağı merak konusuydu. AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Aziz Ekinci mi? Necmi Kadoğlu’nun istifasından sonra yerine Ali Murat Alatepe seçilmişti. Peki Aziz Ekinci kimdir? Aziz Ekinci nereli ve kaç yaşında? Esenyurt Belediyesi Başkan adayı Aziz Ekinci özgeçmişi

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı kim olduğu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günü 40 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti’nin 31 Mart 2019 yerel seçimler için aday göstereceği belediye başkan adayları 2019 listesinde AK Parti İstanbul belediye başkan adayları yer almadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı yeni belediye başkan adayları listesinde İstanbul ilçelerinin yanında Ankara, İzmir başta olmak üzere 20 ilin belediye başkan adayları belli olacak. Peki AK Parti İstanbul Esenyurt belediye başkan adayı kimi gösterecek? AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı kim? Esenyurt AK Parti Belediye Başkan adayı Malatya doğumlu olan Aziz Ekinci, 2015 Genel Seçimleri, Ak Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı oldu. AK Parti Ümraniye Meclis Üyesi adayı olan ve AK Parti Sancaktepe kurucu ilçe başkanı olan Aziz Ekinci mi olacak? Peki Aziz Ekinci kimdir? Aziz Ekinci kaç yaşında? AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Aziz Ekinci daha önce hangi görevlerde bulundu? 

Aziz Ekinci kimdir?

1 Eylül 1968'de Malatya'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü bitirdi.Siyasi hayatına Ümraniye'de AK PARTİ Meclis Üyesi Adayı olarak başladı. Ümraniye'de AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. 2008 yılında AK Parti Sancaktepe Kurucu İlçe Başkanı olarak atandı. Malatyalı İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Malatya İmam Hatip Mezunları İstanbul Derneğinde Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Üyesidir. Türkiye - Malta Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanıdır.15 Kasım 2014 kongresinde kendi isteğiyle ilçe başkanlığını bıraktı.Kendine ait şirketinde ticari faaliyetine devam etmektedir.MİAD Malatyalı İş Adamları Derneği yönetim kurulu üyeliği yaptı. Malatya İmam Hatip Mezunları İstanbul Derneğinde yönetim kurulu üyeliği devam etmektedir.Kürtçe, Arapça ve İngilizce bilen Ekinci, evli ve 4 çocuk babasıdır. 2015 Genel Seçimleri, Ak Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı oldu.  

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 18:46
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