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Biyografi Aziz Babuşcu kimdir?
Biyografi

Aziz Babuşcu kimdir?

Yeniakit Publisher
2023-10-07 16:00:00 -
Aziz Babuşcu kimdir?

Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı. Listede yer alan Aziz Babuşcu kimdir?

Trabzon – 1964

1964 yılında Trabzon Akçaabat’ta doğdu. Marmara üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi iktisat bölümünden mezun oldu. Marmara üniversitesi mezunları ve mensupları derneği kurucu üyeliği ve başkanlığı görevlerinde bulundu. 2004 yerel seçimlerinde İstanbul büyükşehir belediyesi meclis üyeliğine seçilen babuşcu, plan bütçe komisyonu başkanlığı, denetim komisyonu başkanlığı ve grup başkanvekilliği görevlerinde bulundu. 2006 yılında il yönetim kurulu üyeliği ve il başkan yardımcılığı görevine getirildi. 2007 – 2015 yılları arasında Ak Parti İstanbul il başkanlığı görevini yürüttü. 25, 26 ve 27. Yasama dönemlerinde İstanbul milletvekili seçildi. Mali müşavirlik yapan Babuşcu, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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