Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'daki Türk azınlığın hakları konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Yunanistan'da okullar kapatılırken biz, üç dört öğrenciye bile okullar açıyoruz. Beraber oturalım konuşalım, her iki taraftaki bu azınlıkların hakları konusunda samimi olalım." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, Katrugalos'un "Türk azınlığıyla ilgili uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları tanıyacağını" söylediğini fakat burada uluslarası hukukun kararları olduğunu anımsattı.

Bunların Türk olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "İnsan Hakları Mahkemesinin üç tane kararı var, on yıldır uygulanmayan. Oradaki Türklere 'Türk' bile diyemiyorsak, haklarını nasıl vereceğiz. Uluslararası hukuk diyorsak, İnsan Hakları Mahkemesinin bağlayıcı kararlarını uygulamamız lazım ki ondan sonra o hakları konuşmamamız lazım." diye konuştu.

Burada 17 yıldır azınlıklara Rum Ortodoks Kilisesi dahil birçok hakları verdiklerini aktaran Çavuşoğlu, daha da üzerinde çalıştıkları konular olduğunu vurguladı.

- "Samimi yaklaşmak gerekiyor"

"Bu konuda kararlıyız. Yani Yunanistan'da okullar kapatılırken biz, üç dört öğrenciye bile okullar açıyoruz. Beraber oturalım konuşalım, her iki taraftaki bu azınlıkların hakları konusunda samimi olalım. Karşılıklılık ilkesi olmadan bile adımları atalım." diyen Çavuşoğlu, bazı konuların ikili düzeyde olmayabileceğini ama samimi yaklaşmak gerektiğini söyledi.

Gerek Türkiye'deki Rum azınlık, gerekse Yunanistan'daki Türk azınlığın hakları konusunda daha iyi şeyleri her iki devletin ayrı ayrı da birlikte de yapabileceğini belirten Çavuşoğlu, bu konuda samimi olmak gerektiğini ifade etti.

- "Herkesin yararına olacak iş birliğine hazırız"

İki ülke arasındaki güven artırıcı adımlar konusundaki toplantının 12 Nisan'da yapılacağına işaret eden Çavuşoğlu, "Teknik düzeyde gerginliği azaltıcı adımların atılması için önümüzdeki süreçte toplantılar gerçekleşecek ve teknik toplantılardan sonra savunma bakanlarımız bir araya gelecek. Her ikisi de iyi dost, Genelkurmay Başkanlığı döneminden arkadaşlar. Dolasıyla bu süreçte bunları konuşmak, bu adımları atmak önemli." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Ege'deki sorunların çözümlenmesi konusunda da görüşmelerin başlaması için iki ülkenin hemfikir olduklarını söyledi.

"Her iki ülkede seçim atmosferinin olduğu ve ülkeler arasında görüşülen konuların muhalefet tarafından nasıl değerlendirildiği" sorusu yöneltilen Çavuşoğlu, bu konuların ciddi olduğu ve seçim malzemesi yapılamayacağı karşılığını verdi.

Gündemdeki konuların ülkeler arasında barışçıl yolla çözülmesi gereken hususlar olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diplomasi işliyor. Bu konuda gerçekten bir popülizm yok Türkiye'de. Yunanistan'ı bilmiyoruz. Kamuoyunun da bu konudaki algısı aynıdır. Yani bizde bunu kötüye kullanan bir medya ya da muhalefet de yok çünkü Yunanistan bizim için önemli bir komşudur. Birlikte yan yana yaşadığımız iki ülkeyiz, halklar olarak da öyle. Evet sorunlarımız var, bu sorunları çözecek kapasitemiz de var. Yeter ki samimi iradeyi ortaya koyalım, devam ettirelim. Biz Akdeniz'de enerji konusunda, ekonomik konularda ve diğer konularda da her türlü iş birliğine hazırız. Bu konuda hiçbir çekincemiz yok. Uluslararası hukuk çerçevesinde herkesin haklarını koruyacak şekilde ve herkesin yararına olacak şekilde her türlü iş birliğine hazırız. Doğal gaz ve mevcut kaynakların Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve uluslararası piyasaya ulaşması konusu dahil birlikte adımlar atabiliriz. Buna hazırız ama Kuzey Kıbrıs Türk halkı dahil herkesin hakkının da teminat altına alınması gerekiyor. Bunlar da konuşuluyor."