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Azınlık cemaatlerinden Yeni Zelanda'daki terör saldırısına kınama

Ortak bildiri yayınlayan Türkiye'deki azınlık cemaat liderleri, Yeni Zelanda'da gerçekleşen terör saldırısını kınadıklarını belirtti.

16 Mart 2019 Cumartesi 16:59
Azınlık cemaatlerinden Yeni Zelanda'daki terör saldırısına kınama

Türkiye'deki azınlık cemaat liderleri yayımladıkları bildiriyle Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde dün cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Bildiriyi, Türkiye Hahambaşısı Rav İshak Haleva, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan, Süryani Kadim Cemaati Lideri Yusuf Çetin, Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Reisi Levon Zekiyan, Keldani Cemaati Ruhani Lideri François Yakan, Türkiye Süryani Katolik Vekili Orhan Çanlı, Bulgar Cemaati Ruhani Lideri Angel Velkov imzaladı.

"Dünyada artan İslam düşmanlığının da kabul edilemez sonucudur"

Cuma namazı kılındığı esnada camilerinde ibadet eden masum insanlara sadece Müslüman oldukları için yapılan katliamın şiddetle kınandığı bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Hangi inanca sahip olduğumuzu gözetmeksizin hepimizi tehdit eden ve şiddetle reddettiğimiz bu nefret terörü dünyada artan İslam düşmanlığının da kabul edilemez sonucudur. Bu katliamın hemen ertesinde Türkiye Cumhurbaşkanımızın şahsını ve Türkiye'mizin toprak bütünlüğünü hedef alan nefret dolu tehdit ve söylemleri de şiddetle kınıyor ve reddediyoruz."

Bildiride hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilenirken, tüm devletleri artmakta olan her türlü ırkçılık ve ötekileştirerek yok etme söylem ve eylemleriyle en duyarlı şekilde mücadele çağrısı yapıldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:59
  1. azınlık cemaat liderleri
  2. Yeni Zelanda
  3. Christchurch
  4. Türkiye Hahambaşısı Rav İshak Haleva
  5. Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan
  6. Süryani Kadim Cemaati Lideri Yusuf Çetin
  7. Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Reisi Levon Zekiyan
  8. Keldani Cemaati Ruhani Lideri François Yakan
  9. Türkiye Süryani Katolik Vekili Orhan Çanlı
  10. Bulgar Cemaati Ruhani Lideri Angel Velkov
  11. Müslüman

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah35 dk önce
    Helal olsun adamlara, bizdeki hayvanlar da bu azınlıkları kovalım diye havlıyorlardı terör saldırısından sonra.

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