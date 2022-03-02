Azimet Köylüoğlu kimdir? Azimet Köylüoğlu ne zaman, hangi hükümet döneminde bakan oldu?
Telefon dolandırıcıların son kurbanı Azimet Köylü oldu. İzmir Foça'da tek başına yaşayan Köylüoğlu, bankalardaki tüm birikimini kaptırdı, 15 milyonluk evini vekalette sorun çıkınca kurtardı. Peki Azimet Köylüoğlu kimdir, nereli kaç yaşında? Azimet Köylüoğlu ne zaman devlet bakanı oldu, hangi hükümet döneminde bakan oldu? İşte Azimet Köylüoğl’nun hayatı.
Bankadaki tüm birikimni dolandırıcılara kaptıran Azimet Köylüoğlu kimdir, nereli kaç yaşında? Azimet Köylüoğlu 1940 tarihinde Demircilik Sivas ta doğdu. Yıldız Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi ve İTÜ İnşaat Fakültesi'ni bitirdi.
Azimet Köylüoğlu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendisi, Elazığ, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Öğretim Üyesi, Elazığ Bayındırlık Müdürü, Köyişleri Bakanlığı Başmühendisi, Şefi, Fen Heyeti Müdürü, Köy Yolları Dairesi Başkan Yardımcısı, Yol Yapım Uzmanı, Yol Su ElektrikGenel Müdürlüğü Genel Müdürü, Serbest Mühendis ve Müteahhit, Gazi Üniversitesi ve Elazığ Fırat Üniversitesi Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı.
Köylüoğlu, 5 Haziran 1977 genel seçimlerinde CHP’den XVI. Dönem, 20.10.1991 genel seçimlerinde SHP’den XIX. Dönem Sivas Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. XIX. Dönem Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Başkanı oldu. 50. Hükümette İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı olarak yer aldı. Almanca, İngilizce, Kürtçe, Zazaca biliyor. Evli, 2 çocuk babasıdır.