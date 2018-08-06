Yazgülü Aldoğan nihayet kovuldu!

Posta'da köşe karalayan Yazgülü Aldoğan'ın Posta Gazetesi'ndeki yazılarına son verildi. Aldoğan'ın gazetedeki en son yazısı 12 Temmuz'da yayımlandı.

Uzun yıllardır Posta'da yazan Aldoğan, 15 Temmuz darbe girişimi davalarında darbeye katılan askeri öğrencileri savunmasıyla dikkat çekmişti.

HEM KADIN HEM İSLAM DÜŞMANI

2015 yılında Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, İstanbul’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ev sahipliğinde “Kadına Yönelik Şiddete Son” başlıklı uluslararası bir toplantıya katılan Aldoğan kadın ve İslam düşmanlığını şöyle gözler önüne sermişti:

"Toplantıdan çıkarken yeni Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu’yla karşılaştım. AKP, iktidarının ilk yıllarında Nimet Baş’ı bakan yapıyordu; şimdi Kur’an kursu hocası gibi duran Sema Ramazanoğlu modeline gelindi. Asıl zihniyet ve niyet buydu çünkü ve bu zihniyetteki bir iktidarda kadın daha çok şiddet görür. Boşuna havanda su dövüyoruz!"

Posta'cı Yazgülü hem İslam hem kadın düşmanı

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ ESNASINDA SKANDAL TWEET'LER!

Posta'cı Yazgülü'ye göre Ateizm bilgelikmiş!

AYASOFYA CAMİ OLUR DİYE ENDİŞELENMİŞTİ

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'daki Fetih kutlamalarını eleştiren Aldoğan, Ayasofya'nın açılmaması üzerine rahat bir nefes(!) aldı ve, "Tanıtım reklamlardında ezan okuma görüntülerinde kullanıldı ama neyseki Ayasofya'da namaz kılmaya kalkılmadı" ifadelerini kullandı.

'Dişi Yılmaz Özdil' Yazgülü Aldoğan'dan skandal Soma mesajı!

"APO'YA DUACIYIM"

2013'te CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge'ye katılan Yazgülü Aldoğan "Apo'ya duacıyız, onun sayesinde idamlar kaldırıldı" şeklinde skandal ifadelerde bulundu. Aldoğan, Kürt sorununun teröristbaşı Abdullah Öcalan sayesinde çözüleceğini iddia etti.

SOMA FACİASININ ARDINDAN SKANDAL İFADE

Soma faciasının ardından skandal ifadeler kullanan Aldoğan, tweet'inde şehit olan madencilerle adeta dalga geçti. Aldoğan attığı mesajda "Pazar sabahı günümüz aydın olamıyor: şimdi de bir şehit lafı icat ettiler ki isyan edilmesin. Onlar ne şehit ne gaziKar yoluna gitti niyazi" dedi.

Yazgülü Aldoğan'dan 'patron beni de gör' yazısı

Posta'cı Yazgülü: Neyseki Ayasofya'da namaz kılmaya kalkılmadı!

Yazgülü zincirleri kırdı





