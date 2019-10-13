Azılı İslam düşmanı ırkçı Wilders yine kudurdu! Küstah paylaşım Hollanda’nın Hürriyeti Partisi'nin (PVV) azılı ırkçı ve İslam düşmanı lideri Geert Wilders yeni bir alçaklığa daha imza attı. Wilders, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı hakkında skandal bir paylaşımda bulundu.

Hollandalı ırkçı siyasetçi Geert Wilders, Türkiye karşıtı açıklamalarına bir yenisini ekledi. Yine kudurdu! Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Operasyonu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Wilders, İslam ve Türk düşmanlığını gözler önüne serdi. Wilders paylaşımında, "Şimdi yapılmalıdır: Türkiye'yi NATO'dan kovmak, Türkiye Büyükelçisini kovmak, Türkiye ile yıllık ticaret anlaşması yapılması, Artık Türkiye vatandaşları için vize yok, Türkiye’yi ve havayollarını boykot etmek, Shengen anlaşmasını iptal edip, sınır kontrolü ve göç politikasını yeniden gözden geçirmek" ifadelerine yer verdi. Wilders'ın söz konusu açıklamaları Avrupa'da operasyona karşı yürütülen kara propagandanın bir parçası. Barış Pınarı Harekatı sonrasında Hollanda yönetimi, Türkiye'ye silah satışını durdurma kararı almıştı.

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