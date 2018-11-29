YPG/PKK Azez'e sızmak istedi! Çatışma çıktı

Terör örgüt YPG/PKK üyeleri, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Minniğ Havaalanı'nın batısındaki Malikiye'den muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine dün gece geç saatlerde sızma girişiminde bulundu.

Sızma girişimlerinin engellendiği noktada ÖSO ve terör örgütleri arasında çatışma çıktı. Öte yandan dün gece YPG/PKK'lı teröristler Mare ilçesinin batısında YPG/PKK işgalindeki Şeyh İsa ve güneyindeki Harbil bölgelerinden ilçeye saldırdı.

Ölen ya da yaralanan olmadı

ÖSO birlikleri ise teröristlere ağır silahlarla karşılık verdi. Çatışmada ölen ya da yaralanan olmadı.

YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere sık sık taciz atışları ve sızma girişimlerinde bulunuyor.

Terör örgütü üyelerinin, muhaliflerin kontrolündeki Azez, Mare, Cerablus ve Bab gibi önemli bölgelerde halkın huzurunu bozmaya yönelik eylemler yaptığı biliniyor.