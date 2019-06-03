Azez'deki terör saldırısına kınama
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu:"Halep'in kuzey kırsalındaki Azez ilçesinde dün akşam düzenlenen terör saldırısını kınıyoruz. Bombalı araçla düzenlenen saldırı, terör örgütlerinin izini taşıyor"03 Haziran 2019 Pazartesi 15:26
ANKARA (AA) - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde 21 sivilin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısını kınadı.
SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, "Halep'in kuzey kırsalındaki Azez ilçesinde dün akşam düzenlenen terör saldırısını kınıyoruz. Bombalı araçla düzenlenen saldırı, terör örgütlerinin izini taşıyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, uluslararası toplum saldırıyı kınamaya davet edilirken, sivillerin korunması çağrısı da yapıldı.
Suriye-Türkiye sınırındaki Halep'e bağlı Azez ilçesinde, bombalı terör saldırısında 21 sivil hayatını kaybetmişti.
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