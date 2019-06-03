Azez'deki terör saldırısı Suriye-Türkiye sınırındaki Halep'e bağlı Azez ilçesindeki bombalı terör saldırısında yaralanan 9 kişi Türkiye'ye getirildi

KİLİS (AA) - Suriye-Türkiye sınırındaki Halep'e bağlı Azez ilçesinde 14 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısında yaralanan 9 Suriyeli, Kilis'te tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, muhaliflerin kontrolündeki Azez'de teravih namazı çıkışında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğü terör saldırısında yaralanan 9 kişi, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi. 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



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