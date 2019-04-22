Azez’de yaralanan 5 polis ile 2 ÖSO askeri Kilis’e getirildi Suriye’nin kuzeyindeki Azez kentinde Emniyet Müdürlüğünde meydana gelen patlamada yaralanan 5 Özel Hareket polisi ile 2 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri, Kilis’e getirilerek tedavi altına alındı.

Suriye’nin kuzeyindeki Azez kentinde Emniyet Müdürlüğünde meydana gelen patlamada yaralanan 5 Özel Hareket polisi ile 2 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri, Kilis’e getirilerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Suriye’nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Azez kentinde Emniyet Müdürlüğünde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada Türkiye’den Azez’de görevlendirilen 5 Özel Hareket polisi ile 2 ÖSO askeri yaralandı. 7 yaralı ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ile çok sayıda yetkili hastaneye gelerek, yaralı polislerle ilgili bilgi aldı.

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