Azez’de yaralanan 3 özel hareket polisi Kilis’e getirildi Suriye’nin kuzeyindeki Azez kentinde Emniyet Müdürlüğünde meydana gelen patlamada 3 özel hareket polisi yaralandı.

Suriye’nin kuzeyindeki Azez kentinde Emniyet Müdürlüğünde meydana gelen patlamada 3 özel hareket polisi yaralandı. Yaralı polisler Kilis’e getirilerek tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Suriye’nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Azez kentinde Emniyet Müdürlüğünde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, Türkiye’den Azez’de görevlendirilen 3 özel hareket polisi yaralandı. Yaralılar, Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ile çok sayıda yetkili gelerek yaralı polisler ile ilgili bilgi aldı.

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