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Azez'de sebze pazarında bomba yüklü araç patladı! Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin Azez ilçesinde sebzeciler pazarında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 kişi de yaralandı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 12:26
Azez'de sebze pazarında bomba yüklü araç patladı! Ölü ve yaralılar var

Suriye'de Halep'in kuzeyindeki Azez’in merkezinde sebzeciler pazarında, Yetimler Camii yanında bomba yüklü bir araç patladı, 3 kişi öldü aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 5 kişi ise yaralandı. Patlamada çevredeki binaların hasar gördüğü kaydedildi.

Sivil savunma görevlileri patlamanın meydana geldiği yerde yangını söndürme ve yaralıları kurtarma çalışmalarına başladı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

UZAKTAN KUMANDAYLA PATLATILDI

Olayı gören bir vatandaş, patlamanın Yetimler Camii yakınında park eden bir aracın uzaktan kumandayla patladığını ifade etti.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu tarafından PKK’nın Suriye uzantılarından ve DAEŞ'tan kurtarılan bölgelerin istikrarını bozmak bombalı saldırılara maruz kaldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 12:26
  1. Halep
  2. Azez
  3. Yetimler Camii
  4. Fırat Kalkanı
  5. Zeytin Dalı Harekatı
  6. Türk Silahlı Kuvvetleri
  7. Özgür Suriye Ordusu
  8. PKK
  9. DAEŞ

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