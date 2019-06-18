Azez'de ÖSO aracına bombalı saldırı: 1 yaralı Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde ÖSO aracına yerleştirilen bomba, araç çalıştırıldığı sırada patladı- Bir ÖSO mensubu yaralandı

ANKARA (AA) - Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait araca yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle bir ÖSO mensubu yaralandı. Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesinin merkezinde ÖSO aracına yerleştirilen bomba, bir ÖSO mensubunun park halindeki aracı çalıştırmak istediği sırada patladı. Saldırıda bir ÖSO mensubu yaralandı. Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Azez'de 2 Haziran'da da YPG/PKK'nın saldırısında 14 sivil hayatını kaybetmişti.







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