Azez'de öğretmenler için futbol turnuvası düzenlendi
Suriye'nin Azez ilçesinde öğretmenler, bir hafta süren futbol turnuvasında bir araya geldi03 Aralık 2018 Pazartesi 16:28
AZEZ (AA) - Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Suriye'nin Azez ilçesinde 12 okulun katılımıyla futbol turnuvası organize etti.
Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Azez’de öğretmenlerin sosyalleşmesi hedefiyle açılan halı sahada, bir hafta süren turnuva düzenledi.
Organizasyona Azez ilçesinde ve sığınmacı kamplarındaki toplam 12 okul katıldı.
Kilis Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Mahmut Kesikminare ve Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Remzi Arkaltı, öğretmenlere madalya ve kupalarını takdim etti.
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