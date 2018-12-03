Azez'de öğretmenler için futbol turnuvası düzenlendi

AZEZ (AA) - Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Suriye'nin Azez ilçesinde 12 okulun katılımıyla futbol turnuvası organize etti.

Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Azez’de öğretmenlerin sosyalleşmesi hedefiyle açılan halı sahada, bir hafta süren turnuva düzenledi.

Organizasyona Azez ilçesinde ve sığınmacı kamplarındaki toplam 12 okul katıldı.

Kilis Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Mahmut Kesikminare ve Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Remzi Arkaltı, öğretmenlere madalya ve kupalarını takdim etti.



