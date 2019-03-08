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Azez’de işkence yuvası rejim hapishaneleri protesto edildi

Suriye’nin Azez şehrinde, rejim güçleri tarafından gözaltına alınarak hapishanelerde işkence görenkadın, çocuk ve yaşlıların serbest bırakılması için protesto düzenlendi.

08 Mart 2019 Cuma 17:12
Azez’de işkence yuvası rejim hapishaneleri protesto edildi

Suriye’nin Azez şehrinde, rejim güçleri tarafından gözaltına alınarak hapishanelerde işkence görenkadın, çocuk ve yaşlıların serbest bırakılması için protesto düzenlendi.


Suriye rejiminin sivilleri gözaltında tutmaya devam etmesine tepkiler artıyor. Yaklaşık 300 bin insanın bulunduğu hapishanelerde, 100 bin tutuklunun öldürüldüğü tahmin ediliyor. Hapishanelerde 7 binden fazla kadın ve çocuğun tutuklu olduğu biliniyor.


Suriye’nin Azez şehrinde toplanan sivil halk, hapishanelerdeki kadın, çocuk ve yaşlıların serbest bırakılması için protesto düzenledi. Dünya Kadınlar Günü’nde tekrar sokaklara dökülen halk, günün anlam ve önemine dikkat çekerek, tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.


Protestoya katılan eski tutuklu Ammar al-Abssi yaptığı açıklamada, hapishanelerde işkence olduğunu ve birçok kez fiziksel saldırıya uğradığını ifade etti. El-Abssi, uluslararası kamuoyuna da seslenerek, işkencelere acil müdahale etmeleri çağrısında bulundu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:12
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