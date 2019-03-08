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Azez’de ÇATOM kuruluyor

GAP İdaresi Başkanlığı ve Kilis Valiliği işbirliği ile Suriye’nin Azez Bölgesi’nde açılması planlanan ÇATOM’a yönelik çalışmalar devam ediyor.

08 Mart 2019 Cuma 22:03
Azez’de ÇATOM kuruluyor

GAP İdaresi Başkanlığı ve Kilis Valiliği işbirliği ile Suriye’nin Azez Bölgesi’nde açılması planlanan ÇATOM’a yönelik çalışmalar devam ediyor.


Suriye’nin Halep -kentine bağlı Azez ilçesinde bir yandan mekansal düzenlemeler yapılırken, bir yandan da sosyal kalkınma alanında yapılması planlanan çalışmaları yürütecek Kilis ve Azez’de ekipler oluşturuldu. Azez’den gelen bayanlara İslambey ÇATOM tarafından, hizmet içi eğitimler verildi. Bu kapsamda, okul öncesi eğitimde görev alacak ilk Azez’li grup Kilis İslambey ÇATOM’da düzenlenen 5 günlük eğitici eğitimini tamamladı. Eğitime katılan gruba ’’Katılım Belgesi’’ programı düzenlendi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 22:03
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