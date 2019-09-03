Azez'de bombalı saldırı! Yaralılar Türk hastanelerine sevk edildi Suriye'nin Azez kentinde bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

Suriye'nin Azez kentinde meydana gelen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez kentinin çarşısında bomba yüklü bir araç patlatıldı. Olayda 1 kişinin öldüğü ,4’ü ağır 11 kişinin yaralandığı belirtildi. Türk hastanelerine sevk edildiler Patlama yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları Türk hastanelerine sevk etti.

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