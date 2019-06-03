Azez halkı bayrama hazır Suriye’nin Halep iline bağlı Azez şehri sakinleri, Ramazan Bayramı öncesi pazarlara akın ederek, iç savaşı bir an olsun unutabilmek için çocuklara oyuncak ve kıyafet aldı.

Suriye’nin Halep iline bağlı Azez şehri sakinleri, Ramazan Bayramı öncesi pazarlara akın ederek, iç savaşı bir an olsun unutabilmek için çocuklara oyuncak ve kıyafet aldı.

Suriye’nin Halep iline bağlı Azez şehri sakinleri Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamlıyor. İç savaşın harabe ettiği şehirde insanlar şehir pazarına giderek tekrar gülümseyebilmek için bayramlık ve çocuklara oyuncak alıyor.

Geçtiğimiz akşam 16’dan fazla insanın bombalı saldırıda hayatını kaybettiği Azez halkı, bayrama biraz daha buruk giriyor.

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