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Azeri vekil Paşayeva: Adaletsizliğe karşı mücadelenin tek yolu var

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, katıldığı konferansta Türkiye-Azerbaycan ilişkileriyle alakalı önemli mesajlar verdi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 20:30
Azeri vekil Paşayeva: Adaletsizliğe karşı mücadelenin tek yolu var

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, "Adaletsizlikleri ya rahatsızlıklarına karşı dayanmada güçlü olmak için birlik olmalıyız" dedi.

Kırıkkale Medya ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı tarafından organize edilen, "Bir Millet İki Devlet, Türkiye-Azerbaycan ve Karabağ Sorunu" adlı konferans için Kırıkkale'ye gelen Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Hantankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Türk Ocakları Kırıkkale Şube Başkanı Dr. Halil Murat Ünver, Medya ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercihan Çakmak ile bir araya geldi.

Büyükşehir Parkı'nda yer alan Milli Piyade Tüfeği MPT-76 silahlı askerin olduğu anıtta hatır fotoğrafı Paşayeva, il protokolü ve Paşayeva, tarihi konak evleri ziyaret etti. Burada Vali Haktankaçmaz ve Başkan Saygılı, Paşayeva'ya çeşitli hediyeler verdi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'yu da makamında ziyaret eden Paşayeva, yaptığı konuşmada Müslüman dünyasının daha güçlü olması için Türk dünyasının birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini ifade etti.

"Hepimiz için birlik olma zamanı" diyen Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, "O yüzden Müslüman dünyasının daha güçlü olması için Türk dünyasının bütün olması lazım. Güçlü olursa oraya da her zamanki gibi nasıl eskilerde olduğu gibi yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

"Adaletsizliğe karşı mücadelenin tek yolu var"

Paşayeva, konuşmasında şunları kaydetti:

"Adalet anlayışının bittiği bir dünyada, artık adalet anlayışı yok. Gücün varsa ne istiyorsan yapabilirsin bir kuralının hüküm sürdüğü dünyada yaşıyoruz ve biz bunu görüyoruz. Görün ne kadar gözyaşı var acı var. Sadece bizim yaşadığımız coğrafyada. O yüzden bu haksızlığa, adaletsizliğe karşı mücadelenin de tek yolu var. O büyük güçlerin, o oyunlarının adaletsizlikleri ya rahatsızlıklarına karşı dayanmada güçlü olmak için birlik olmalıyız. Buranın bir acısı olursa, televizyonda bir şehit haberimizi alınca terörle mücadelede o ağlayan anne kardeş gibi biz de ağlıyoruz. Orada fark etmez ki benim insanım. Nerede olması hiç fark etmez. Burası ora buradaki Azerbaycan buradaki kardeşlerimin de devleti, vatanı. Ora ne kadar gücü olursa buradaki kardeşim güçlü hissedecek."

Paşayeva'nın bir Türk aşığı olduğunu ifade eden İl Emniyet Müdürü Çorumlu, kendisinin "Son kale Türkiye'dir" diyen modern çağın Nene Hatun'u olduğunu vurguladı.

Daha sonra Azeri kadın vekil Paşayeva şeref defterini imzaladı. Çorumlu, Paşayeva'ya takdim ettiği çeşitli hediyelerin yanı sıra Türk bayrağı rozeti takdim etti.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 20:30
  1. Kırıkkale
  2. Çorum
  3. Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva
  4. Azerbaycan

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