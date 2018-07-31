Azeri medya grubu başkanı Agil Alesker kaçırıldı!

Yeni Çağ Azerbaycan’ın haberine göre, 30 Temmuz akşam saatlerinden itibaren Medya Grubu Başkanı Agil Alesger Ferecov’dan hiçbir haber alınamıyor.

Agil Alesger’in karısı Günay Ferecova da sitemize yaptığı açıklamada bilgiyi doğruladı. Günay hanım son olarak Agil beyle 30 Temmuz saat 19:00 civarında konuştuğunu söyledi:

“Agil’le sonuncu kez 30 Temmuz saat 19:00 civarı konuştuk. Bir an önce eve geleceğini söyledi. Akşam saat 21:50 itibariyle ben ve annesi onu defalarca aradık. Ama ne çağrılarımıza ne de WhatsApp mesajlarımıza yanıt verdi.

Edindiğimiz bilgiye göre, Agil son kez *7555 taksi hizmetini kullanmış. Bindiği aracın şöferiyle konuştuk. Gala sokağında kimliği belli olmayan şahısların arabanın önünü kestiğini ve Agil’i aldıklarını öğrendik. Olay sırasında Agil’in gözlüğü de takside kalmış.

Konuyla ilgili 102’yi aradık. Daha sonra Hazar İl Kararkolu’nun 1. numaralı polis bölüğüne bildirdik. Ama hâlâ kocamdan bir haber alamıyoruz.

Şunları belirtmem gerek ki, Agil Alesger gazetecilik karyerinde hep FETÖ terör ağını ifşa etti. Onun araştırmaları ve kaleme aldığı kitapları söz konusu terör örgütünün deşifre olunmasında büyük rol oynadı. Bu yüzden de Agil Alesger FETÖ tarafından kaçırılmış olabilir.

Agil Ferecov’un karısı olarak onun bulunması için Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, aynı zamanda İçişleri Bakanı General Ramil Usubov, Devlet Güvenlik Hizmeti Başkanı General Medet Guliyev, Cumhuriyet Baş Savcısı Zakir Garalov’dan ve tüm ilgili kurumlardan gereken işlemlerin gerçekleştirilmesini rica ediyorum.