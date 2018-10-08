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Loto Guli kimdir? Loto Guli lakaplı Nadir Salifov yakalandı mı?

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda Azeri mafya lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov İstanbul da yakalandı. İstanbul'da yakalanan Azeri mayfa babası olarak bilinen Loto Guli lakaplı Nadir Salifov kimdir? Loto Guli daha önce hangi olaylara karıştı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 22:13
Loto Guli kimdir? Loto Guli lakaplı Nadir Salifov yakalandı mı?

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda Azeri mafya lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov İstanbul da yakalandı. İstanbul'da yakalanan Azeri mayfa babası olarak bilinen Loto Guli lakaplı Nadir Salifov kimdir? Loto Guli daha önce hangi olaylara karıştı. 

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, İstanbul'da düzenledikleri operasyonda, Azeri Mafya lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov yakalanarak gözaltına alındı. Salifov Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.

Bahçelievler'de kanlı hesaplaşma 

2017 yılında Bahçelievler’deki bir AVM’ye önceki gün yapılan operasyonun altından uluslararası mafya hesaplaşması çıkmıştı. Bahçelievler’deki Ömür Plaza’ya özel harekât ve Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri baskın yapmış, yeraltı dünyasında ‘Şirinler Grubu’ olarak bilinen Mehmet Sabri Şirin ve yanındakiler gözaltına alınmıştı. Azerbaycan medyasında bu operasyona ilişkin önemli bir iddia ortaya atılmıştı.  Buna göre gözaltına alınan ve aralarında Azerbeycanlıların da bulunduğu grup Lotu Gulil lakaplı Azeri mafya lideri Nadir Salifov’a suikast hazırlığındaydılar. Salifov’un kaldığı evi basmak üzere hazırlanan 11 kişilik ekibe de geçen yıl Beşiktaş’ta öldürülen Azerbaycanlı mafya liderinin kardeşi Namık Canıyev liderlik ediyordu.

Hayalet’in intikamı için

Namık Canıyev, 17 Ağustos 2016’da Beşiktaş’ta öldürülen Azerbaycanlı mafya lideri ‘Hayalet’ lakaplı Rövşan Canıyev’in (Rövşen Lenkeranski) kardeşi.  İddialara göre Canıyev ağabeyinin intikamını almak üzere Türkiye’deki Lotu Guli’nin peşine düştü ve Türk mafyasıyla da temas kurmuştu. Ömür AVM’de yakalandıkları sırada da bu suikast girişimiyle ilgili toplantı yaptıkları ortaya çıkmıştı.

Hesaplaşmalar 2013’te başladı

Rusya’da başlayan; Ukrayna, Gürcistan ve Türkiye’ye sıçrayan mafya hesaplaşmaları 16 Ocak 2013’te Rusya’nın önde gelen mafya liderlerinden Dede Hasan’ın öldürülmesiyle başlamıştı. Hasan’ın öldürülmesini organize ettiği iddia edilen Rövşan Canıyev geçen yıl Beşiktaş’ta öldürülmüştü.  Bu suikastin sorumlusu olduğu iddia edilen Lotu Guli’nin adamlarından Elşen  Amircanski de Gürcistan’da 11 Eylül 2017’de öldürülmüştü.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 22:13
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