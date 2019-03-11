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Azeri işadamlarından Başkan Aktaş’a ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’deki Azerbaycanlı İşadamları Birliği (TAİB) üyelerini ağırladı.

11 Mart 2019 Pazartesi 17:30
Azeri işadamlarından Başkan Aktaş’a ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’deki Azerbaycanlı İşadamları Birliği (TAİB) üyelerini ağırladı. Bursagaz’ın Azeri Socar Grubu’na katılmasıyla birlikte Bursa ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağların yeni bir ivme kazandığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İnanıyor ve ümit ediyorum ki TAİB’in girişimleriyle, dostluk ve kardeşlik daha da artacaktır” dedi.


Azeri işadamları, Bursa’daki temaslar çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. tarihî belediye binasında yapılan ziyarete, TAİB Başkanı Mehdi Nağıyev ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Azeri işadamlarını Bursa’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki devlet tek millet olarak ifade edilen Türk Azeri kardeşliğinin tarihi geçmişe dayanan sağlam bir alt yapısının bulunduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Socar Grubu’nun Bursagaz’la anlaşması işi daha anlamlı hale getirdi” diye konuştu. Yapılan görüşmede iki ülke ile şehirler arasındaki karşılıklı işbirliği imkanlarının masaya yatırıldığını belirten Başkan Aktaş, “Temasların sıklaşması noktasında şüphesiz TAİB, önemli katkılar sağlayacak. Geldikleri için teşekkür ediyorum. Tüm dostlarımıza buradan selam gönderiyorum” şeklinde konuştu.


TAİB Başkanı Mehdi Nağıyev ise seçim sürecinde Başkan Aktaş’a başarılar diledi. Yoğun gündeme rağmen kendilerine vakit ayırdığı için Başkan Aktaş’a teşekkür eden Nağıyev, “Türkiye çapındaki muhtelif bölgelerde faaliyet gösteren 50’den fazla şirketin oluşturduğu bir birliğiz. Hedefimiz hem Azeri işadamlarının ticaret potansiyelini artırmak hem de Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sosyo-kültürel ilişkileri geliştirmektir. Onun için buradayız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:30
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