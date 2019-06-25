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Azeri gencin feci ölümü güvenlik kamerasına yansıdı

Azerbaycan’dan tatil için Yalova’ya gelen genç, kırmızı ışıktan bisikletle geçmeye çalışırken 2 otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

25 Haziran 2019 Salı 10:18
Azeri gencin feci ölümü güvenlik kamerasına yansıdı

Azerbaycan’dan tatil için Yalova’ya gelen genç, kırmızı ışıktan bisikletle geçmeye çalışırken 2 otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Gencin hayatını kaybettiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, akşam 18.30 sularında Yalova’nın Altınova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan’dan Yalova’ya ablasının yanına gezmeye gelen Hüseyin Zilfioğlu (21) Yalova-İzmit karayolunda yolun karşısına geçmek için harekete geçti. Kırmızı ışığa aldırış etmeyen Zilfioğlu’na, 2 otomobil peş peşe çarptı. Yolun karşısında geçmek isteyen Zilfioğlu’na ilk önce M.T. idaresindeki 34 ABF 616 plakalı araç çarparken aracın çarpmasıyla savrulan genç İ.E. yönetimindeki 56 AY 211 plakalı aracın üzerine düşerek bir süre sürüklendi. Sürüklenen genç park halindeki 56 LSA 70 plakalı aracın altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Zilfioğlu’nu gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Zilfioğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Zilfioğlu’nun cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerin ardından cenazenin defnedilmek üzere Azerbaycan’a götürüleceği öğrenildi.



Kaza anı güvenlik kamerasında


Üç şeritli yolda, kırmızı ışık yanmasına rağmen bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Zilfioğlu’na, ilk şeridi geçip ikinci şeride geldiğinde hızla gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan bisikletli gence, üçüncü şeritten de gelen başka bir otomobilin çarptığı görüldü. Kaza sonucunda yola savrulan gence yardım etmek için vatandaşların koştuğu görüldü.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:18
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