0553 313 94 23

Azerbaycanlı kayıp medya patronu gözaltına alınmış

Azerbaycan'da FETÖ ile mücadele etmesiyle tanınan Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı araştırmacı gazeteci Akil Alesger Ferecov'un kaçırıldığı iddia edilmişti. Ancak Ferecov'un daha sonra gözaltına alındığı ortaya çıktı. Gözaltı sebebiyle ilgili ise henüz bir bilgi verilmedi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 07:25
Azerbaycanlı kayıp medya patronu gözaltına alınmış

Yeni Çağ Azerbaycan’ın haberine göre, 30 Temmuz akşam saatlerinden itibaren Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Akil Alesger Ferecov’dan bir süre haber alınamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Kaçırıldığı düşünülen Ferecov'un, gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Gözaltı bilgisini, Basın Konseyi Başkanı Aflatun Amashov Facebook hesabından duyurdu. Amashov, Akil Alesger Ferecov'la irtibat kuramadıklarını, gözaltı sebebini de henüz bilmediklerini belirtti.

Amashov şu ifadeleri kullandı:

"İlgili tüm kurumlarla irtibat kurduk. Aldığımız ön bilgi, Agil'in Azerbaycan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Organize Suçlarla Mücadele Dairesi yetkilileri tarafından gözaltına alındığıdır."

EŞİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI: ULAŞAMIYORUZ

Agil Alesger’in eşi Günay Ferecova da yaptığı açıklamada bilgiyi doğruladı. Ferecova, eşiyle en son 30 Temmuz saat 19:00 civarında konuştuğunu belirtmişti.

Günay Ferecova şöyle konuşmuştu:

“Agil Bey'le en son 30 Temmuz saat 19:00 civarı konuştuk. Bir an önce eve geleceğini söyledi. Akşam saat 21:50 itibariyle ben ve annesi onu defalarca aradık. Ama ne çağrılarımıza ne de WhatsApp mesajlarımıza yanıt verdi.

EN SON *7555 TAKSİ HİZMETİNİ KULLANMIŞ

Aldığımız bilgiye göre, Agil son kez *7555 taksi hizmetini kullandı. Bindiği aracın şoförüyle konuştuk.

Gala sokağında kimliği belli olmayan şahısların arabanın önünü kestiğini ve Akil’i aldıklarını öğrendik. Olay sırasında Akil’in gözlüğü de takside kalmış.

Konuyla ilgili 102’yi aradık. Daha sonra Hazar İl Kararkolu’nun 1. numaralı polis bölüğüne bildirdik. Ama hâlâ kocamdan bir haber alamıyoruz.

FETÖ'YLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ ROL OYNUYORDU

Şunları belirtmem gerek ki, Akil Alesger gazetecilik kariyerinde hep FETÖ terör ağını ifşa etti. Onun araştırmaları ve kaleme aldığı kitapları söz konusu terör örgütünün deşifre olunmasında büyük rol oynadı.

Akil Ferecov’un eşi olarak onun bulunması için Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, aynı zamanda İçişleri Bakanı General Ramil Usubov, Devlet Güvenlik Hizmeti Başkanı General Medet Guliyev, Cumhuriyet Baş Savcısı Zakir Garalov’dan ve tüm ilgili kurumlardan gereken işlemlerin gerçekleştirilmesini rica ediyorum."

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 07:25
  1. azerbaycan
  2. kaçırıldı
  3. azeri
  4. yeni çağ medya grubu
  5. agil alesger ferecov
  6. günay ferecova

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polislerin müdahalesi öldürmüştü! Eşinin sözleri yürek burktu
    1. Polislerin müdahalesi öldürmüştü!..
    2. Resmen başladı! Başvuran parasını geri..
    3. Ankaralılar dikkat! 07.00 itibariyle..
    4. 8 bin kişiyi katlettik itirafı
    5. Azerbaycanlı kayıp medya patronundan..
    6. ABD'den yeni Rahip Brunson açıklaması
    7. Üç şüpheli intiharda Adnan Oktar izi!
    8. Trump’ın eli boş kaldı!
    9. Süleymaniye Camii'nde "yarı çıplak..
    10. Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip..
    11. Resmen duyurdular! Galatasaray Enes..
    12. Kelime-i Tevhid'e ağır hakaret:..
    13. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin..
    14. Ve Galatasaray eski oyuncusu ile..
    15. Fenerbahçe aradığı forveti Almanya'da..
    16. Bu kanun terör örgütünden daha beter!..
    17. Dieumerci Mbokani'den Bursaspor'a..
    18. Trabzonspor'dan yılın bombası Leonardo..
    19. Türkiye'nin en büyük sorunu: Azgın..
    20. Spor camiasından teröre sert tepki!
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    İYİ Parti'de bomba Abdullah Gül iddiası
    İYİ Parti'de bomba Abdullah Gül iddiası
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018