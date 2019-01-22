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Azerbaycanlı kaptanın cesedi Rusya açıklarında bulundu

Samsun açıklarında batan Panama bandıralı kuru yük gemisinin kaptanı Turbat İsmayilov'un cesedi, Rusya'nın Tuapse Limanı açıklarında, Vanuatu bayraklı bir gemi tarafından tespit edildi- Kaptanın cesedi, Novorossiysk Limanı'nda Rus yetkililere teslim edildi

22 Ocak 2019 Salı 12:12
Azerbaycanlı kaptanın cesedi Rusya açıklarında bulundu

SAMSUN (AA) - Samsun açıklarında batan Panama bandıralı kuru yük gemisinin kayıp kaptanı Azerbaycanlı Turbat İsmayilov'un cesedinin, Rusya'nın Tuapse Limanı açıklarında bulunduğu bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, Samsun'un 80 mil açıklarında batan "Volga Balt 214" isimli Panama bayraklı gemide kayıp olan Azerbaycanlı kaptan İsmayilov'un, geminin battığı yerin 85 deniz mili kuzeyinde, Rusya'nın Tuapse Limanı'nın 48 mil açığında Vanuatu bayraklı "M/V NURS" isimli gemi tarafından tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, kaptanın cesedini 19 Ocak'ta Novorossiysk Limanı'nda Rus yetkililere teslim edildiği belirtilerek, diğer kayıp mürettebat için arama çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Öte yandan, AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Turbat İsmayilov'un cesedinin Rusya'da otopsi yapıldıktan sonra Azerbaycan'daki ailesine teslim edildi.

Samsun'un 80 mil açıklarında 7 Ocak'ta, "8841644 IMO" numaralı "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinden tehlike sinyali alınması üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma faaliyeti başlatılmıştı.

Olayda geminin mürettebatı 13 kişiden 7'si kurtarılmış, kayıp denizcilerden 4'ünün cesedi bulunmuştu. Kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürdürülmüştü.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 12:12
  1. Azerbaycan
  2. batan gemi
  3. Novorossiysk
  4. Rusya
  5. Samsun

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